أخبار البورصة المصرية.. صعود جماعي للمؤشرات في مستهل تعاملات جلسة الاثنين

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 11706 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 2057 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 13928 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 4616 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 2176 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 3217 نقطة.

وقررت إدارة البورصة المصرية، مد فترة السماح بالتحرك السعري يومياً على سهمي رواد السياحة-رواد، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، في نطاق نسبة 5% صعوداً وهبوطاً وبدون حد إيقاف مؤقت خلال الجلسة وذلك لمدة شهر آخر ويعاد العرض على اللجنة المختصة بالبورصة.

يأتي ذلك في ضوء التنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لوضع تدابير مؤقتة للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المتعاملين إثر التقلبات السعرية الحادة في ذات جلسة التداول وعلى أسهم ارتفعت فيها النسبة بين قيمة تعاملات الشراء بالهامش منسوبة لقيمة رأس المال السوقي وإلى قيمة الأسهم حرة التداول وما يمثله ذلك كله من زيادة في المخاطر المرتبطة بالتعامل عليها.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 7 آلاف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، النعيم القابضة للاستثمارات، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 40 ألف سهم، 116 سهم، 42 ألف سهم، 115.2 ألف سهم، 30.1 ألف سهم، 95 ألف سهم، على التوالي، واشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي 28920 سهم.

أعلنت شركة مصر بني سويف للأسمنت، شراء 116.8 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأحد، ليصبح إجمالي الأسهم 850 ألف سهم.