الرئيس السيسي ونظيره الجيبوتي يبحثان اليوم العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الأحد، بمطار القاهرة الدولى، الرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، الذي يحل ضيفاً عزيزاً علي بلده الثانى مصر.

ويعقد الرئيسان، اليوم الإثنين، في قصر الاتحادية، مباحثات قمة لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.