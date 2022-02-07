/677832/وزير-الري-نستهدف-تأهيل-٩٠٠-كيلومتر-مساقي-والتحول-للري-الحديث-بالقليوبية

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إجتماعاً، اليوم الاثنين، لمتابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل المساقي والتحول لنظم الري الحديث بمحافظة القليوبية ضمن مجهودات الوزارة لتطوير وتحديث المنظومة المائية وترشيد إستخدام المياه ، وذلك بحضور المهندس السيد شلبي رئيس مصلحة الري و الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري و المهندس/ طارق عواد رئيس قطاع الري و المهندس فتحي رضوان رئيس قطاع التوسع الافقي والمشروعات و المهندس/ محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى ، و المهندسين مديري عموم الإدارات المنفذة لتلك المشروعات.

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وأوضح الدكتور عبد العاطي، أن عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية والتى تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً تحقق ترشيد إستخدامات المياه وتعظيم العائد من كل قطرة مياه وتحديث شبكة الترع والمساقى وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية ، وبما ينعكس ايجابياً على المزارعين بالمقام الأول ، موضحاً أن الوزارة تستهدف تأهيل مساقي بأطوال تبلغ ٩٠٠ كيلومتر بمحافظة القليوبية ، بالإضافة للتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث في مساحة ٦٠ ألف فدان وذلك بنهاية شهر يونيو المقبل ، وقد تم حتى تاريخه تدبير الإعتماد المالي لتأهيل مساقى بأطوال ١٨٤ كيلومتر ، تم طرح ١١٩ كيلومتر منها ، وجاري تنفيذ ٨٨ كيلومتر تم نهو ١٦ كيلومتر منها ، ولا يزال العمل مستمراً في طرح وتنفيذ باقى الأطوال وفقا للخطة الزمنية المحددة.

مشروعات التحول لنظم الري الحديث

وحول مشروعات التحول لنظم الري الحديث ، أشار الدكتور عبد العاطى إلى أن نحو ١٢٧٠٠ منتفع قد تقدموا بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث بأراضيهم البالغة ٦٢٢ قطعة بمساحة إجمالية ١٠٤٠٠ فدان ، مشيراً إلى أنه تم تدبير الإعتماد المالي والطرح لـ ٣٩.٥٠ ألف فدان ، وجارى التنفيذ بمساحات تصل إلى ١٧٠٠ فدان تم نهو ١٢٣ فدان منها. ووجه الدكتور عبد العاطى برفع معدلات الطرح والترسية والتنفيذ تماشياً مع البرنامج الزمني المقرر ، مؤكداً على إستمرار المتابعة الدورية للأعمال للتأكد من سرعة التنفيذ بالتزامن مع ضمان أعلى معدلات للجودة وحسم أي معوقات قد تواجه التنفيذ أولاً بأول.

بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة

يشار إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية ، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي وإستخدام نظم الري الحديث في زمام ٣.٧٠ مليون فدان من الأراضي القديمة خلال ٣ سنوات ، كما تم عقد العديد من المؤتمرات الموسعة والندوات التوعوية بالمحافظات للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث ، وذلك بحضور ممثلي وزارتي الري والزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى والقيادات المحلية والتنفيذية ، والتى تعد أحد أدوات التوعية التى أسهمت فى قيام المزارعين بالتحول لنظم الرى الحديث في زمام ١.١٣٠ مليون فدان على نفقتهم الخاصة.