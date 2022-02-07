/677837/التربية-والتعليم-تعلن-مواصفات-امتحانات-الثانوية-العامة-لطلاب-ذوى-الهمم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الاثنين، عن مواصفات امتحانات الثانوية العامة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الهمم المدمجين في مدارس التعليم العام، وأشارت التربية والتعليم إلى أن طلاب ذوي الهمم الذهنية البسيطة وبطىء التعلم والمصابين بالشلل الدماغي واضطراب طيف التوحد ومتلازمة داون ستكون مواصفة الامتحان عبارة عن: 100 % من أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 بالنسبة لهم موضوعية.

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وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه بالنسبة للطلاب المكفوفين، ستكون مواصفة الامتحان عبارة 70% من أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 موضوعية و30% أسئلة مقالية، أما الطلاب ضعاف السمع، 65% من أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 موضوعية و35% أسئلة مقالية، أما الطلاب ضعاف البصر تكون الأسئلة عبارة عن60% موضوعية و40% أسئلة مقالية، أما الطلاب ذوي الإعاقة الحركية، 50% من أسئلة امتحانات الثانوية العامة موضوعية و50% أسئلة مقالية.

كتاب التعليمات وإجراءات التقدم لامتحانات الثانوية العامة

وجاء اعلان التربية والتعليم مواصفات امتحان الثانوية العامة لطلاب ذوى الهمم من خلال كتاب التعليمات وإجراءات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022، والذى تم تعميمه على المديريات التعليمية، وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت مواعيد امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة، 2021،2022، مشيرة إلى أنها تنطلق 11 يونيو 2022، وفى الدور الثانى السبت الموافق 13 أغسطس 2022.

استلام أوراق التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022

المدارس الثانوى كانت قد بدأت استلام أوراق التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022، من الطلاب، حيث حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأوراق المطلوبة وتشمل طباعة الاستمارة الإلكترونية من موقع وزارة التربية والتعليم وصورة البطاقة الشخصية للطالب وصورة البطاقة الشخصية لولي الأمر وشهادة الميلاد الأصلية للطالب إضافة إلى 2 صورة منها، و6 صور شخصية مقاس 4×6 خلفية بيضاء مدونا عليها اسم الطالب بالكمبيوتر، و2 طابع صندوق دعم وتمويل المشروعات فئة 10جنيهات، وايصال سداد رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022 من البريد أو فوري و2 صورة من الايصال. وحددت وزارة التربية والتعليم، وضع الأوراق والمستندات فى حافظة شفافة عبارة عن دوسيه بلاستيك، وتسليمها إلى المدرسة إضافة إلى إيصالات سداد رسوم تأمين التابلت الأصل وصورتان منه حيث يسدد الطالب مبلغ تأمينى قدره 105 جنيهات)، ووصل رسوم دخول الامتحان الأصل + صورتان منه 210 جنيها، ووصل رسوم المصاريف الدراسية الأصل بملبغ 510 جنيهات.