رسالة طمأنينة من قائمة أحمد سليمان لجماهير الزمالك.. صور

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أكد أحمد سليمان حارس مرمي الزمالك السابق، والمرشح لمنصب رئيس القلعة البيضاء،أن لجميع مدربى القطاعات المختلفة بنادى الزمالك أنه لم ولن يتم الإستغناء عن أحد منهم فهم شركاء النجاح.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

ونشر الصفحة الرسمي لقائمة أحمد سليمان عبر حسابها"فبس بوك":" رسالة طمأنة من قائمة زمالك جديد.

وأختتم:" زمالك زامورا للسادة أعضاء الجمعية العمومية بشأن ما يتم تداوله من أخبار عارية تماماً من الصحة بخصوص زيادة مبالغ الإشتراكات فى الأنشطة المختلفة، بل إن القائمة تؤكد على سعيها من خلال برنامجها إلى تقليل المبالغ ليس فقط على الأنشطة بل على الخدمات المقدمة للسادة الأعضاء.

مواعيد مباريات الزمالك في الدوري

سموحة والزمالك يوم 15 فبراير الجاري بإستاد الإسكندرية في الجولة التاسعة

الزمالك وفيوتشر يوم 2 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة العاشرة.

الزمالك والجونة يوم 7 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة الثانية عشر.

الاتحاد والزمالك يوم 19 أبريل بإستاد الإسكندرية في الجولة الخامسة عشر.

الزمالك والمصري يوم 28 أبريل بإستاد برج العرب في الجولة السادسة عشر.

ايسترن كومباني والزمالك يوم 1 مايو باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشر.

بيراميدز والزمالك يوم 6 أبريل المقبل بإستاد الدفاع في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر.

المقاصة والزمالك يوم 9 أبريل بإستاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة عشر.

الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء 12 أبريل بإستاد القاهر الجولة الرابعة عشر.

موقف محمد أبو جبل من التجديد للزمالك

ينتظر نادي الزمالك عودة منتخب من من الكاميرون عقب إنتهاء كأس أمم أفريقيا، لفتح ملف التجديد مع الحارس الدولي محمد أبو جبل.

ويسعى مسئولوا الزمالك للتجديد لأبو جبل الذي تألق مع منتخب مصر في مباريات البطولة، وتصدى لأكثر من ركلة جزاء خلال مباراة كوت ديفوار والكاميرون، وكان له دور كبير في صعود منتخب مصر للمباراة النهائية.

وتأتي نية أبو جبل بموافقته على التجديد للزمالك، بشرط تقديره بشكل مالي، ومعنوىـ فهو ليس لديه أي مشكلة لتمديد تعاقده مع القلعة البيضاء.