غدا...نقل النواب تناقش سوء حالة أتوبيسات شركة شرق الدلتا لنقل الركاب

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تعقد لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، غدا الثلاثاء إجتماعين لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب.

دوت الخليج

تفاصيل اجتماع نقل النواب غدا

حيث تناقش اللجنه طلب النائبة هناء فاروق، بشأن ضرورة تنفيذ أعمال رصف خرساني لطريق دمياط شربين الغربي لتجنب التهالك السريع للطريق نتيجة مرور النقل الثقيل عليه يوميا من وإلى ميناء دمياط.

كما تناقش اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين على العساس، رحاب موسی، بشأن سوء حالة أتوبيسات شركة شرق الدلتا لنقل الركاب بمحافظة دمياط

كما تناقش اللجنه في اجتماعها الثاني يوم الثلاثاء طلب إحاطة مقدم من النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن الحاجة الضرورية إلى توفير عدد (6) أتوبيس نقل عام لربط مدن طهطا طما/ جهينة، بمحافظة سوهاج.

وايضا طلب إحاطة مقدم من النائب عامر الشوريجي، بشأن ازدياد أسعار تولونات النقل بشكل مخيف بما يؤثر بالسلب على القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

كما تناقش اللجنه في اجتماعها الثاني طلب إحاطة مقدم من النائب سامي سوس، بشأن ضرورة استكمال أعمال تنفيذ الكوبري العلوي المدينة المراغة بمحافظة سوهاج، والمتوقف العمل به منذ يناير ٢٠٢٠، وذلك في ضوء ما انتهى إليه رأى اللجنة في اجتماعها في 15 نوامبر ۲۰۲۱ بدراسة الموضوع من قبل الجهات المختلفة (وزارة الموارد المائية والرى، ومحافظة سوهاج، والهيئة العامة للطرق والكباري) والتنسيق فيما بينهم.