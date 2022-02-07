/677843/النائب-عمرو-السنباطي--رسالة-الرئيس-للمنتخب-تدعم-الروح-المعنوية-للفريق-و-تحمله-المسئولية-مستقبلا

اشاد النائب عمرو السنباطي، عضو لجنة الشباب و الرياضة بمجلس النواب، نائب دائرة مدينة نصر و مصر الجديدة عن حزب مستقبل وطن، بالآداء المشرف للمنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية ، و قال السنباطي " كنتم على قدر المسئولية، خسرتم البطولة لكنكم كسبتم احترام الجميع بالاداء المشرف.

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فوز منتخب السنغال على المنتخب الوطني

و اشاد السنباطي برسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمنتخب بعد انتهاء المباراه، والتى قال فيها للمنتخب " لقد أديتم ما عليكم، وكسبتم احترام الجميع، وكنتم على قدر الثقة، وشرفتم بلدكم " موضحا انها انعكست على الروح المعنوية للمنتخب الذي بذل جهد شاق خلال الفترة السابقة .

و أوضح السنباطي، ان رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحمل المنتخب المسئولية لبذل مزيد من الجهد لتحقيق نجاحات مستقبلية، خاصة عندما قال " وإننا جميعا على ثقة بأنكم ستعوضون هذا اللقب وتسعدون المصريين بالصعود إلى المونديال ، ثقتنا بكم وبقيادتكم الفنية لم تهتز، فما قدمتموه يثبت أنكم قادرون على تحقيق الأفضل إن شاء الله".

و لفت السنباطي إلي ان ثقة الشعب في المنتخب و دعمهم له تحملهم المسئولية ايضا، موضحا أن نجاح منتخب السنغال في التتويج بالبطولة الإفريقة الأولي في تاريخه بعد الفوز علي منتخب مصر بركلات الترجيح في نهائي أمم إفريقيا 2021، مؤكدا أن هناك دروس مستفادة من مباراة الأمس هي البداية لتحقيق الفوز في المباراة القادمة وتحقيق الحلم في الصعود لكأس العالم للمرة الثالثة وإسعاد الملايين من شعب مصر العظيم.