مدبولى: حريصون على جذب الاستثمارات إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لاستعراض العروض العالمية المقدمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.





وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء حرص الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، على جذب الكثير من الاستثمارات إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خصوصًا مشروعات الطاقة النظيفة، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود من أجل تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجى والحيوى لمحور قناة السويس، سعيًا لأن يصبح مركزًا لوجستيًا واقتصاديًا عالميًا، خصوصًا فى مشروعات الهيدروجين الأخضر.

وخلال اللقاء، أكد المهندس يحيى زكى، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة تستهدف مجال الاقتصاد الأخضر وتطبيقاته الصناعية المختلفة مثل صناعة الهيدروجين الأخضر، الذى يعد أحد أهم مصادر الطاقة النظيفة عالميا، التى تجذب المستثمرين العالميين.

كما لفت رئيس المنطقة الاقتصادية إلى أنه انطلاقًا من الإمكانات التى تتمتع بها المنطقة الاقتصادية، خصوصًا موقعها المتميز على ضفتى المجرى الملاحى الأهم فى العالم وهو قناة السويس، الأمر الذى يتيح فرصًا غير مسبوقة لرفع تنافسية القناة وتحويلها إلى مركز عالمى لتموين السفن بالوقود الأخضر، خصوصًا أن المنطقة تلقت عددا من العروض العالمية لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر.

واستعرض المهندس يحيى زكى العروض المقدمة للمنطقة الاقتصادية لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر، والتى ضمت عدة شركات متخصصة فى هذا المجال، كان من بينها أول مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء داخل المنطقة الصناعية بالسخنة، التابعة للمنطقة الاقتصادية، من خلال تحالف عالمى وصندوق مصر السيادى، الذى بدأ تنفيذه بالفعل، كما تلقت المنطقة الاقتصادية عدة عروض أخرى مبدئية لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر داخل نطاقها، سواء بمنطقة السخنة المتكاملة، أو منطقة شرق بورسعيد.

وأشار إلى أن المشروع الأول لإنتاج الأمونيا بين تحالف عالمى وصندوق مصر السيادى، يتم تنفيذه من خلال مجمع صناعى جديد يجرى إنشاؤه بأرض المطور الصناعي "شركة السويس للتنمية الصناعية"، ويعتمد المشروع على الطاقة المتجددة، التى يتم إنتاجها من طاقة الرياح (خارج نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس)، لافتًا إلى أن بدء تنفيذ المشروع يتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ ( COP27) فى نوفمبر المقبل، وهو ما يعد فرصة جيدة للإعلان عن البداية الفعلية لمشروعات الهيدروجين الأخضر فى مصر بصفة عامة، وفى المنطقة الاقتصادية بصفة خاصة.

وتناول رئيس المنطقة الاقتصادية، خلال اللقاء، تفاصيل العروض الأخرى المقدمة من عدد من الشركات الكبرى العالمية، وهى: شركة "A.P. Moller-Maersk" الدانماركية، وشركة "Scatec" النرويجية المتخصصة فى إنتاج الطاقة النظيفة، فضلا عن عرض مقدم من تحالف "Green Fuel Alliance"، الذى يتألف من شركة EDF Renewables وهى إحدى الشركات التابعة لمجموعة EDF، وشركة Zero Waste، وهى شركة مصرية تحت التأسيس لإنتاج الوقود الأخضر، بالإضافة إلى عرض آخر مقدم من شركة "H2-Industries" الألمانية ومقرها نيويورك، كما تم تناول عروض أخرى من شركة "OCI"، وشركة" Emirates Fortune Group-Almaden"، وشركة "Fortescue Future Industries"، وهى مملوكة لمجموعة "Fortescue Metals Group" المسجلة فى البورصة الأسترالية.

كما تناول المهندس يحيى زكى متطلبات تنفيذ المشروعات المقدمة من تلك الشركات، والتقديرات المبدئية لإنتاج الوقود الأخضر من خلالها، وكذا فرص العمل التى من المتوقع توفيرها، وغيرها من دراسات الجدوى الفنية والمالية للعروض المقدمة، التى يتم دراستها حاليا.