الظلم داخل الأسرة.. أبرز أسئلة رواد ركن الفتوى بجناح الأزهر فى معرض الكتاب

وشهد ركن الفتوى بجناح الأزهر الشريف فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته (53) إقبالاً كبيرًا من جمهور المعرض من مختلف الفئات العمرية من مصر وخارجها، وخصوصا فئة الشباب وذلك فى المشاركة السادسة على التوالى بالمعرض، إذ يجيب أعضاء ركن الفتوى من المفتين والواعظات من مجمع البحوث الإسلامية ومركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية- على أسئلة الجمهور والحديث معهم والقرب منهم من أجل حل القضايا والمشكلات الشخصية والأسرية والعائلية والمجتمعية.
ويسجل أعضاء ركن الفتاوى شيوخا وواعظات كل الأسئلة التى ترد إليهم من الجمهور فى استمارة خاصة أعدوها مسبقا ويقومون بذلك كل عام، كما أعدوا استمارة استبان يستطلعون فيها رأى الجمهور فى الركن وأبرز مقترحاتهم والقضايا التى يحتاجون تكثيف الجهود وإعداد الحملات لتناولها ومعالجتها، ويمثل التنوع فى الركن بين المفتين والوعظات عاملا مهما بالنسبة لزوار المعرض.
وأكدت شاهين أن مشاركة الواعظات فى ركن الفتوى بمعرض الكتاب تكسب الواعظات خبرات كبيرة من خلال التعامل مع جمهور لا يتوفر لهم كثيرا، حيث يتنوع جمهور المعرض بين الأطفال والشباب والكبار، الذكور والإناث، من مختلف محافظات الجمهورية، من مصر ومن خارجها، مع تدريب الواعظات على الإجابة المباشرة مع حضور الذهن مع الجمهور، وإحالة الفتوى إلى زملائها فى حال عدم إلمامها الجيد بالسؤال.
وقال محمد عماد، عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن ركن الفتوى يستقبل مئات المستفتين من الجمهور يسألون فى مختلف المجالات الحياتية وما يستجد لهم من وقائع وأحداث، وكان من أبرز الملاحظات التى لفتت انتباه أعضاء ركن الفتوى هذا العام هو قلة الأسئلة الواردة عن مسائل ومشكلات الطلاق عن السنوات الماضية.
فيما قالت الدكتور إلهام شاهين إن من أكثر الأسئلة ورودا إلى الوعظات كانت عن أمر غير متوقع وهو "الظلم وعدم المساواة داخل الأسرة"، حيث أكدت أن كثرة الأسئلة عن هذا الأمر ستجعل المجمع يركز على إطلاق حملات وبرامج توعوية لمعالجتها.
وأشار محمد عماد إلى أن المبادرات والبرامج التى أطلقها مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية كان له دور وأثر كبير فى التوعية بمشاكل الأسرة ومسائل وكيفية حلها دون نزاع أو خلاف أو اللجوء إلى القضايا والمحاكم، مثل برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية الذى جاب جميع المحافظات بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية فى الدولة، والدور الفعال الذى يقوم به أعضاء المركز بالتعاون مع واعظات ووعاظ مجمع البحوث الإسلامية فى حل القضايا الواردة إلى وحدة "لم الشمل" التى أطلقها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للحفاظ على كيان الأسرة والمجتمع.
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