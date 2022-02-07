الرئيس السيسي يستقبل نظيره الجيبوتى فى قصر الاتحادية بمراسم رسمية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، الرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، الذي يحل ضيفاً عزيزاً علي بلده الثانى مصر، وذلك فى قصر الاتحادية.
وتم عزف السلام الوطنى للبلدين، واستعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الجيبوتي، حرس الشرف ضمن مراسم الاستقبال.
ويعقد الرئيسان، اليوم الإثنين، في قصر الاتحادية، مباحثات قمة لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
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