استعلم.. مواعيد عمل البنك الأهلي ومواعيد عمل بنك مصر فبراير 2022.. بالتفاصيل

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تصدرت مواعيد عمل البنك الأهلي فبراير 2022، ومواعيد عمل بنك مصر فبراير 2022 مؤشرات البحث على الانترنت.

دوت الخليج

ويرجح ذلك لكونهما من أكبر البنوك المصرية وأوسعها انتشارا، كذلك اختصاصهما برواتب ومعاشات الكثير من المواطنين.

وفي هذا الصدد ينشر " دوت الخليج" مواعيد عمل البنك الأهلي فبراير 2022، ومواعيد عمل بنك مصر فبراير 2022، وفقا لما حدده البنك المركزي المصري.

مواعيد عمل البنك الأهلي فبراير 2022 ومواعيد عمل بنك مصر فبراير

وكان البنك المركزي المصري قد حدد مواعيد عمل البنوك بما فيها مواعيد عمل البنك الأهلي، ومواعيد عمل بنك مصر لتكون من الثامنة والنصف صباحا وحتى الثالثة عصرا، فيما حدد مواعيد عمل الموظفين من الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا، وذلك طوال أيام الاسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت والعطلات الرسمية.

لا تذهب للبنك بعد الثانية ظهرا

ومن المعروف أن البنوك بما فيها البنك الأهلي وبنك مصر لا يقبلوا حضور عملاء بعد الساعة الثانية ظهرا، فتُغلق أبواب البنك على من تبقى من عملاء حتى يتسنى إنجاز الجميع في مواعيد العمل الرسمية حتى الساعة الثالثة عصرا.

البنوك تطبق إجراءات احترازية مشددة

ينفذ جميع فروع البنك الأهلي وبنك مصر بمختلف المحافظات خطة للوقاية من فيروس كورونا المستجد يتم من خلالها وضع مقاعد انتظار متباعدة خارج مبنى البنك بالشارع ومنح العملاء أرقاما لينتظروا بالخارج بتلك المقاعد بحيث لا يتجاوز عدد العملاء بالداخل 15 عميلا، وذلك للحد من الزحام والتكدس داخل مقار البنوك، وفقا للاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ومتحوراته المختلفة.

الإجازات الرسمية والأسبوعية في 2022

تًحدد الإجازات الأسبوعية للعاملين بالبنوك يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بينما الإجازات الرسمية فتخضع لقرارات مجلس الوزراء أسوة بباقي الوزارات والهيئات والمؤسسات الأخرى، حيث يتبع قرار مجلس الوزراء قرارا أخر من البنك المركزي لإلزام جميع البنوك بالإجازة الرسمية التي أقرتها الحكومة.

وخلال عام 2022 تحظى البنوك بعدة إجازات رسمية بخلاف إجازاتهم الأسبوعية تأتي على النحو التالي:

أولا إجازات تم الحصول عليها:

حصلت البنوك ضمن كافة مؤسسات وهيئات الدولة المختلفة على إجازتين رسميتين منذ بداية عام 2022 وهما إجازتي عيد الميلاد المجيد في 7 يناير، وإجازة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير.

ثانيا: فبراير ومارس بلا إجازات رسمية

في المقابل لا توجد حتى الآن أي إجازات رسمية بشهري فبراير 2022 أو مارس 2022 للبنوك أو لأي من المؤسسات الأخرى.

ثالثا الإجازات الرسمية تستأنف في إبريل 2022

وتعود الإجازات الرسمية للبنوك وكافة المؤسسات الأخرى من جديد في إبريل 2022 حيث 25 إبريل عيد ذكرى تحرير سيناء، يليها إجازة عيد العمال في 1 مايو، ثم إجازة عيد الفطر في الفترة من 3-5 مايو، بعدها إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، ثم إجازة عيد الأضحى في الفترة من 8 وحتى 12 يوليو، بعدها إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو، فإجازة 30 يوليو بمناسبة رأس السنة الهجرية.

وفي أكتوبر تأتي إجازة ذكرى انتصارات 1973، وأخيرا إجازة 8 أكتوبر ذكرى المولد النبوي.