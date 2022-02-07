قرض شخصي بالبطاقة فقط بنك ناصر 2022.. تفاصيل

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قرض شخصي بالبطاقة فقط بنك ناصر 2022.. تصدرت تلك الجملة محركات مواقع البحث، خاصة وأن بنك ناصر يعد من أبرز البنوك التي تطلق الكثير من المبادرات الداعمة للشباب والمرأة والمقبلين على الزواج والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والأسر الفقيرة والأكثر احتياجا، وتتميز قروضه بضعف العائد منها بما يتناسب مع أوضاع مختلف الشرائح والفئات.

دوت الخليج

وفي هذا الصدد يقدم "دوت الخليج" كافة المعلومات والشروط للحصول على قرض شخصي بالبطاقة فقط بنك ناصر 2022:

قرض شخصي بالبطاقة فقط بنك ناصر 2022

-أن يتراوح عمر طالب القرض ما بين 21 و65 عاما.

-قيمة هذا القرض تتراوح بين خمسة الاف جنيه وثلاثون ألف جنيه.

-يُسدد القرض خلال فترة زمنية تتراوح بين 12 شهرا و120 شهرا يما يعادل من عام إلى 10 أعوام.

-يتميز هذا القرض بأنه لا يحتاج لوجود ضامن.

-يُقدم بنك ناصر هذا القرض بدون فوايد.

-إذا كان صاحب القرض يمتلك لسيارة فإن بنك ناصر يوفر له التأمين على سيارته مجانا طيلة مدة أقساط القرض.

-يُقدم هذا القرض لدعم تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ولمساعدة الشباب الذين لا يجدوا وظيفة.

-يجب أن تكون من الأشخاص الذين لا يمتلكون وظيفة حكومية للحصول على هذا القرض.

-على الشخص المقترض الالتزام بما جاء في العقد الموقع مع البنك من سداد أقساط القرض في مواعيدها المحددة وإلا يتعرض لفرض غرامة مالية لمخالفة ذلك.

طريقة الحصول على قرض شخصي بالبطاقة فقط بنك ناصر 2022:

-تقديم طلب إلى بنك ناصر يحمل أسباب الرغبة في الحصول على هذا القرض وطبيعة المشروع الذي سيتم تنفيذه بموجبه.

-إحضار البطاقة الشخصية شريطة أن تكون سارية ولن تنتهي خلال فترة تقديم القرض.

-إرفاق صورة من البطاقة الشخصية السارية بالطلب المُقدم للحصول على القرض.

-توقيع اتفاق بين مُقدم الطلب والبنك عن طريقة ومدة سداد قيمة القرض، والموافقة على خطة البنك في هذا الأمر.

كل ما تريد معرفته عن قرض تمويل المصروفات الدراسية

وفي سياق آخر، وضمن خطته لدعم تعليم الأطفال والأسر التي لديها أطفال بمراحل التعليم المختلفة أعلن بنك ناصر أيضا عن قرض لتمويل المصروفات الدراسية.

وفي النقاط التالية يستعرض " دوت الخليج" أيضا شروط وطريقة الحصول على قرض تمويل المصروفات الدراسية.

-يُقدم هذا القرض لتمويل دراسة الأبناء بجميع المراحل التعليمية.

-تصل قيمة القرض إلى 50 ألف جنيه بحد أقصى.

-سعر العائد يتغير وفقا لآليات سوق العمل المصرفي وحايا تبلغ قيمته 8.5% سنويا.

-يتم دفع نسبة 1.5% من قيمة القرض مصاريف إدارية وتُسدد نقدا قبل المنح.

-في حال تمويل سنة واحدة يسدد قيمة القرض على 10 أشهر وفي حالة تمويل مرحلة كاملة يًسدد قيمته على 3 سنوات.

-تبلغ نسبة غرامات تأخير سداد قسط القرض 1.5% مقيمة القسط شهريا.

-يتم تحويل جزء من المرتب أو المعاش لطالب القرض بما يغطي قيمة القسط الشهري على حساب البنك لتُخصم أوتوماتيكيا في موعد الاستحقاق.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض تمويل المصروفات المدرسة:

-طلب الحصول على القرض.

-الرقم التأميني لمُقدم الطلب.

-صورة من بطاقة الرقم القومي السارية.

-إيصال مرافق حديث.

-بيانات مفردات مرتب.