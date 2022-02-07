/677848/بعد-عيد-ميلاده-بأسبوع-نهاية-عام-العسل-بين-برلنتي-عامر-وسعد-الصغير

عام واحد كانت هي مدة علاقة الزواج بين الفنانة برلنتي عامر والمطرب سعد الصغير، قبل أن تعلن برلنتي أمس الأحد، عبر صفحتها على "فيس بوك"، انتهاء علاقتها بـ"الصغير" والطلاق نهائيًا. وقالت برلنتي عبر صفحتها على "فيس بوك": «بكل الحب والتقدير لشخص سعد الصغير تم الانفصال بيني وبين سعد طلاق نهائي».

دوت الخليج

أزمة برلنتي عامر وسعد الصغير

وجاء توقيت إعلان برلنتي عن طلاقها من الصغير، بعد أسبوع واحد من احتفاله بعيد ميلاده الـ52، الذي وافق الـ30 من يناير الماضي.

من هي برلنتي عامر؟ في عام 2016، كانت برلنتي مع أول ظهور فني لها من خلال مسلسل «نوايا بريئة»، لتتوالي مشاركاتها الفنية في العديد من الأعمال من بينها "كلمة سر، عشان خارجين، سقوط حر، رمضان كريم، وولاد إمبابة".

وبرلنتي، أم لطفلين وتزوجت من الفنان سعد الصغير في فبراير 2021، وقضت معه عامًا كاملًا قبل أن تعلن إنفصالها عنه أمس الأحد.

أزمات إعلان الزواج

سعد وبرلنتي لم يقيما حفلًا للزفاف، وذلك لتزامن زواجهما مع زواج نجل سعد الصغير، ليكتقى الزوجان بإعلان ارتباطهما بمقطع فيديو مُصور عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وأعلنت برلنتي أنه أهداها «طقم ذهب» وخاتم ألماس.

الزوجة الأولى لـ"الصغير"، تفاجأت بخبر الزواج وبدأت في شن هجوم عنيف على برلنتي والصغير، وتوالت تعليقاتها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، قائلًة: "حسبي الله ونعم الوكيل يارب أشوف فيكم يوم يارب".

ونشرت بعدها نور الهدى الزوجة الأولى لسعد الصغير، صورة تجمعها بأبنائها علقت عليها "الحمد لله عرفت أربي رجالة".

انكار نجل سعد

من ناحيته أنكر محمود النجل الأكبر للفنان سعد الصغير، زواج والده من الفنانة برلنتي عامر لتعلق الأخيرة قائلة:"طبيعي ينكر، لكن والده ما أنكرش".

زواج سري من شمس

أزمة سعد وبرلنتي ليست الأولى، فقد أحدث الزواج السري بين سعد الصغير و الفنانة الاستعراضية شمس، جدلًا واسعًا وأنكر "الصغير تلك الزيجة إلا أنه عاد ليعترف بها خلال إحدى اللقاءات التليفزيونية، قائلًا إنه بعد الطلاق من زوجته الأولى لم يعد هناك حاجة لإخفاء ارتباطه بالفنانة الاستعراضية شمس.

زواج شمس والصغير لم يستمر طويلًا فقد انتهى بالطلاق بعد أن خرجت شمس تتهمه بالاعتداء عليها ووجهت الاستغاثات عبر صفحتها على "فيس بوك"، ليخرج الأخير ويتهمها بمحاولة ابتزازه.