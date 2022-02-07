/677849/مقتل-وإصابة-5-عناصر-من-الشرطة-العراقية-وانفجار-عبوة-ناسفة-بالبصرة

دوت الخليج

مصادر أمنية عراقية أكدت أن الانفجار وقع بالقرب من شركة للاتصالات بمنطقة أبو الخصيب بمحافظة البصرة، دون وقوع خسائر بشرية. وأوضحت أن الانفجار جاء بالتزامن مع عملية إرهابية نفذها عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، في محافظة ديالي العراقية، التي شهدت الفترة الأخيرة نشاطا جديدا لخلايا وجيوب تنظيم داعش الإرهابي، خاصة بعد العمليات الأمنية المتكررة التي يشنها الجيش العراقي على معاقل التنظيم.

مقتل شرطي وإصابة 4 آخرين بكمين لتنظيم "داعش" الإرهابي

وأشارت قناة “السومرية” إلى قتل شرطي وإصابة 4 آخرين بكمين لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة ديالى، حيث أكد مصدر أمني إن كمينا لعناصر داعش على نقطة أمنية ضمن منطقة الغريرات أطراف منطقة العبارة أسفر عن مقتل شرطي وإصابة أربعة آخرين ، وأشار إلى أنه بين المصابين مدير قسم شرطة العبارة". كما أفادت وسائل إعلام عراقية بأن تنظيم "داعش" الإرهابي أطلق 4 قذائف هاون على منطقة السحاجي غرب مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى.

4 قذائف هاون من قِبل عصابات "داعش" الإرهابية

وقال المقدم علي حربي في تصريحات إعلامية إن منطقة السحاجي تعرضت لقصف بـ4 قذائف هاون من قِبل عصابات "داعش" الإرهابية في وقت متأخر من ليل السبت دون وقوع خسائر بشرية". خلية الإعلام الأمني العراقية من جانبها كانت قد أعلنت عن تمكن جهاز الأمن الوطني من تحديد موقع المجموعة الإرهابية التي نفذت جريمة "العظيم" والقضاء عليها بالكامل.

قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني في العاصمة بغداد

على جانب آخر، أكدت مصادر عراقية، وصول قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني إلى العاصمة بغداد في زيارة غير معلنة، مشيرة إلى أن قاآني وصل بغداد مساء أمس، واجتمع بقادة (الإطار التنسيقي) الشيعي الذي يضم قوى شيعية سياسية ومسلحة، موضحة أن الاجتماع بحث التطورات السياسية الأخيرة المتعلقة بانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية والتحالفات السياسية، وما حدث بعد توقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن التفاوض السياسي المتعلق بالحكومة".