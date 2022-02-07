عاجل- دعائم الاستقرار.. تفاصيل مباحثات الرئيس السيسى ونظيره الجيبوتى

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، بقصر الاتحادية الرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتى، إذ أقيمت مراسم الاستقبال الرسمى، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.





وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة بين الرئيسين، أعقبتها مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين، حيث رحب الرئيس بزيارة الرئيس "جيله" إلى مصر.

وأعرب عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة والتعاون المشترك ووحدة الرؤى التى تربط بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجى مع جيبوتى فى شتى المجالات لإقامة شراكة مستدامة بين البلدين، بما يعكس مزيدًا من التنسيق والتعاون فيما يتعلق بقضايا الأمن الإقليمى والعمل التكاملى لإرساء السلام والاستقرار فى المنطقة.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكد الرئيس أهمية تطوير مشروعات التعاون الثنائى بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، مع تذليل كل العقبات، خصوصًا فى قطاعات البنية التحتية والطاقة والصحة والطيران والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن زيادة الاستثمارات البينية والارتقاء بمعدلات التبادل التجارى بين البلدين، بما فيها من خلال تعزيز جهود إنشاء المنطقة اللوجستية المصرية فى جيبوتى إلى جانب تكثيف برامج الدعم الفنى المقدمة إلى الجانب الجيبوتى، بالإضافة إلى تنويع وتعزيز أطر التعاون المشترك فى المجالين العسكرى والأمنى بين البلدين، وكذلك مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

من جانبه، أعرب الرئيس "جيله" عن تطلع بلاده المتبادل لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على مختلف الأصعدة، خصوصًا فى الوقت الراهن الذى تشهد فيه منطقة القرن الإفريقى والبحر الأحمر تحديات متلاحقة، الأمر الذى يفرض تكثيف التعاون والتنسيق مع مصر وقيادتها على خلفية الثقل المحورى الذى تمثله مصر فى المنطقة بأسرها على صعيد صون السلم والأمن، فضلاً عن حرص مصر المستمر على تلبية الاحتياجات التنموية لبلاده مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية الوثيقة التى تجمع بين البلدين، وبالمواقف المصرية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار فى منطقة القرن الإفريقى، والتى انعكست على الدعم المصرى الكبير لجيبوتى خلال المرحلة الماضية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تطرق إلى التباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصةً فيما يتعلق بملفات القرن الإفريقى وأمن البحر الأحمر وكذلك قضية سد النهضة، حيث تم التوافق على تعزيز التنسيق والتشاور الحثيث المشترك لمتابعة تلك التطورات، تدعيمًا للأمن والاستقرار الإقليمى.

وفى ختام المباحثات، شهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين فى مجالات التشاور السياسى، والطاقة والموارد المتجددة، وإنشاء المنطقة اللوجستية المصرية فى جيبوتى.