عاجل- إجراء حكومى جديد بشأن تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وشريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزى، والدكتور طارق العربى، رئيس جهاز تنظيم المخلفات، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد أهمية مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، موجها بضرورة إسراع الخطى فى تنفيذ هذا النوع من المشروعات المهمة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن الحكومة تعمل على قدم وساق فى هذا الملف، مشيرا فى هذا الصدد إلى قراره رقم 41 لسنة 2019، الذى حدد أسعار شراء الطاقة الكهربائية الموردة لشركات توزيع الكهرباء من محطات إنتاج الكهرباء المستخدمة للمخلفات البلدية الصلبة أو من الغاز الحيوى المستخرج من المدافن الصحية الآمنة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أن مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة يهدف لخلق بيئة صحية ونظيفة وتحقيق عائد اقتصادى وإنتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة البيئة مزايا برنامج تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، والتى تمثلت فى تقليل كمية المخلفات التى يتم دفنها فى المدافن الصحية، وتوفير مساحات الأراضى التى يتم تخصيصها لإنشاء مدافن صحية، وتجنب وجود تراكمات داخل المحافظات التى تؤدى الى أضرار بيئية وصدور انبعاثات، فضلا عن انتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام الذاتى بالمحطة وللربط على الشبكة.

وأوضحت الوزيرة أنه جرى التنسيق مع محافظات المرحلة الأولى التى تم اختيارها لتنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية لتحديد احداثيات المواقع المرشحة.

من جانبه، استعرض الدكتور طارق العربى، رئيس جهاز تنظيم المخلفات، نتائج تقييم الشركات المتقدمة للتأهيل سواء المحلية أو الأجنبية، حيث تم تأهيل 8 شركات مصرية فى مجال تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة، تمهيدا للتعاقد، وتم الانتهاء من مسودة نموذج عقد لمشروع محطة تحويل المخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية.

وخلال الاجتماع، تم التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية؛ لسرعة تخصيص الأراضى المطلوبة لبدء المشروعات المحددة فى هذا البرنامج المهم.