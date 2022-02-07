الرئيس السيسي ونظيره الجيبوتي يشهدان التوقيع على مذكرات تفاهم بين البلدين

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظيره الرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتى، توقيع اتفاقيات تفاهم وتعاون بين البلدين، فى العديد من المجالات، وذلك فى قصر الاتحادية.
وتم التوقيع فى حضور الرئيس السيسى، ونظيره الجيبوتى، على آلية تشاور سياسى بين الخارجية المصرية والخارجية الجيبوتية، وكذلك التوقيع على مذكرة إنشاء منطقة لوجيستية فى جيبوتى، ومذكرة تفاهم فى مجال الطاقة، وغيرها من المجالات فى إطار العلاقات المشتركة بين البلدين.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد صباح اليوم، الرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتى، الذى يحل ضيفًا عزيزًا على بلده الثانى مصر، وذلك فى قصر الاتحادية.
وتم عزف السلام الوطنى للبلدين، واستعرض الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظيره الجيبوتى، حرس الشرف ضمن مراسم الاستقبال.
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