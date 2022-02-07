شاهد.. تجهيزات صلاة الجنازة على الطفل ريان (صور)

انتهت أسرة الطفل ريان من تجهيز مقبرة غابة الزاوية بإقليم شفشاون وتجرى الآن تجهيزات المصلى لأداء صلاة الجنازة على الطفل بحضور الأب والأم.

وأفاد جيران الطفل لصوت الأمة منذ قليل أن الجثمان لم يصل بعد حتى الأن.

وأمس قال عبد الرحيم بوعزة، نائب برلمانى عن دائرة شفشاون، لموقع هسبريس المغربى، إن جنازة الطفل ريان ستقام غدا الإثنين بعد صلاة الظهر.

ولم يحدد أقارب الطفل ممن التقت بهم هسبريس قبل لحظات أى موعد للجنازة، قائلين إن الجميع ينتظر الخبر اليقين في ظل غياب أي تواصل مع الوالدين.

وكانت مصادر غير رسمية قد تحدثت أنه جرى نقل جثمان الطفل ريان إلى المستشفى العسكرى بالرباط قصد القيام بتشريح طبي.