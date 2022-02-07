/677869/بعد-واقعة-الطفل-المغربي-مقترح-برلماني-بإطلاق-مؤسسة-ريان-للإنسانية-لنشر-السلام

تقدمت الدكتورة ندى ألفى ثابت، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة التضامن الاجتماعي بالمجلس، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي بإطلاق مؤسسة تحمل اسم الطفل المغربي "ريان"، لنشر المحبة والسلام وبناء جسور التواصل بين الشعوب.

دوت الخليج

مؤسسة ريان للمحبة والسلام

وقالت "ثابت"، في المذكرة الإيضاحية لمقترحها، "نجح الطفل ريان فى توحيد العالم العربى من المحيط إلى الخليج طوال أيام وليالى عملية إنقاذه، وتركزت الأنظار على قرية إغران بإقليم شفشاون في المغرب الشقيق، و الأنفاس محبوسة تتابع لحظة بلحظة عملية الإنقاذ".

واقعة الطفل ريان

وأضافت "ندى ثابت"، " ريان لم ينجح فقط في تحريك القلوب العربية، وإنما تحول إلى رمز للإنسانية، بعدما تصدرت أخبار إنقاذه وسائل الإعلام العالمية"، متابعة " نزل خبر الوفاة مثل الفاجعة هزت نفوس الكثيرين، وبكى الكثير تأثرًا به".

واختتمت عضو لجنة التضامن الاجتماعي، مقترحها قائلةً "فاجعة ريان كشفت الوجه المضىء للإنسانية؛ حينما اجتمعت خلف إنقاذ هذا الطفل البرىء، وأتمنى لو استثمرنا تلك الطاقة الإيجابية في تدشين مؤسسة هي الأولى من نوعها في العالم تحمل اسم الطفل المغربي "ريان"، تهدف لنشر المحبة والسلام وإقامة جسور التواصل بين الشعوب، وتقديم يد العون والمساعدة للكثير من الأطفال المشردين نتيجة الحروب الأهلية في مختلف بلدان العالم بالتعاون مع المنظمات العالمية والمؤسسات المعنية".