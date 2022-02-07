ابنة مجدي الهواري تحتفل بعيد ميلاده.. هل تحضر غادة عادل ويحدث الصلح؟

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أعاد مجدي الهواري نشر مجموعة من الصورنشرتها نجلته مريم عبر خاصية القصص المصورة على موقع الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، هنأته فيها بعيد ميلاده، وعدد من النجوم والأصدقاء الآخرين.

دوت الخليج تصد تهنأة ابنة مجدي الهواري له في عيد ميلاده

عيد ميلاد مجدي الهواري

كان أول من أحتفل بعيد ميلاد المخرج مجدي الهواري هي مريم مجدي الهواري نجلته من الفنانة غادة عادل، والتي نشرت صورة تجمع عدد من صورها مع والدها من خلال خاصية القصص المصورة على حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، وكتبت باللغة الأنجليزية ما معناه:"عيد ميلاد سعيد يا توأمي وكل شيء بالنسبة لي"، فأعاد الهواري نشرها معوضع قلبين باللون الأحمر.

النجوم يهنون مجدي الهواري بعيد ميلاده

نشرت أحد صفحات محبي الفنان مصطفى شعبان صورة له مع المخرج مجدي الهواري من كواليس تصوير مسلسله الجديد دايمًا عامر، مكتوب عليها:"Happy birthday".

كما نشرت المنتجة رنا هسنين الحداد عدد من الصور من الإحتفالية بعيد ميلاد مجدي الهواري وهم يحملون البلالين وكيك العيد ميلاد.

ونشرت أيضًا الوجه الجديد شروق شريف صورة لمجدي وكتبت عليها ما معناه:"عيد ميلاد سعيد".

ونشر له معايدة الممثل الشاب بسام عبد الله، من خلال صورة تجمعهما عبر خاصية stories.

والممثل الصاعد محمد الروخ هو أيضًا نشر صورة تجمعهما وكتب عليها:"كل سنة والميجز طيب"، وكل هذا أعاد المخرج مجدي الهواري نشره على حسابه الرسمي في stories.

غياب غادة عادل عن التهنئة بعيد ميلاد طليقها

لم تنشر الفنانة غادة عادل على أي من حسباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي معايدة لزوجها السابق مجدي الهواري بمناسبة عيد ميلاده، رغم أنهما أجتمعا قريبًا في برنامج بصراحة مع، على قناة mbc، وظهر بينهما تفاهم وود كبيرين.

وأنتشرت لهما بعد الحلقة صورًا رومسنية مرحة، تداولها رواد السوشيال ميديا، وشعر الكل بعدها أن هناك نية للصلح بينهما والعودة لبعضهما، بعد طلاق أستمر عدة سنوات، ولكن رغم ذلك مازالت عاطفة مجدي الهواري تجاه غادة عادل واضحة، وتعمد إظهارها أكثر في حلقة البرنامج وبعدها على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.