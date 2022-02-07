/677871/السيسي-مصر-حريصة-على-التوصل-لاتفاق-ملزم-ينظم-ملء-وتشغيل-سد-النهضة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول لقائه بـ رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله ، ان مباحثتنا تناولت التطورات الخاصة بملف "سد النهضة"، واستعرضت مع رئيس جيبوتي رؤية مصر المستندة إلى كون نهر النيل، مصدرا للتعاون والتنمية وشريان حياة جامعا لشعوب دول حوض النيل، حيث أكدت على أهمية التوصل لاتفاق قانوني، عادل ومتوازن وملزم، ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة وفقا لقواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن في هذا الشأن وذلك في إطار زمني مناسب، ودون أية إجراءات منفردة.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بقصر الاتحادية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وإسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي.

كان الرئيس السيسي استقبل اليوم الاثنين ، بقصر الاتحادية، رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله كما أجريت مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس رئيس جيبوتي وعزفت الموسيقى السلامين الوطنيين، كما استعرض الرئيسان السيسي وإسماعيل حرس الشرف.

مباحثات قمة مع إسماعيل عمر جيله

حيث عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين في قصر الاتحادية مباحثات قمة مع إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي حيث من المقرر أن تشهد المباحثات مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

العلاقات بين مصر وجيبوتي متميزة على كل المستويات الرسمية والشعبية

وتتميز العلاقات بين مصر وجيبوتي متميزة على كل المستويات الرسمية والشعبية، وهناك تنسيق وتشاور دائم على مستوى جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي، وشهدت العلاقات السياسية بين مصر وجيبوتي تطورًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا سيما خلال ترأس مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019.