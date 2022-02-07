وزيرا البيئة والاتصالات يناقشان الاستعدادات التكنولوجية لاستضافة مصر لقمة التغير المناخى القادم cop27

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ألتقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمناقشة أوجه التعاون وخطوات الاستعداد بين الوزارتين لتنظيم استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ القادم cop27، وذلك بحضور القيادات المعنية بالوزارتين.

دوت الخليج

الاجتماع ماقش المتطلبات التى ستعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تنفيذها بالمؤتمر القادم، من حيث استخدام أحدث التقنيات العالمية فى هذا الصدد، مع وضع الخطط اللازمة للتصدى لأية صعوبات أو مشاكل يمكن مواجهتها خلال المؤتمر، وتحديد الاجهزة المطلوب توفيرها، وأحدث الآليات المتطورة لدخول المشاركين لقاعة المؤتمر.

وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالتعاون المثمر والبناء بين وزارتي البيئة والاتصالات فى عدد من الملفات الهامة خلال الفترة الماضية، ومؤخرًا التعاون فى التحضير والإعداد لمؤتمر تغير المناخ (COP27) والذي يعد من أكبر المؤتمرات العالمية التابعة للأمم المتحدة وتستضيفه مصر نهاية العام الجاري بشرم الشيخ.

الاستعدادات التكنولوجية لاستضافة مصر لقمة التغير المناخى القادم cop27

وأكد ت فؤاد، أن الاجتماع ناقش آلية التنسيق لتوفير المعدات والاجهزة التى سيتم استخدامها فى المؤتمر والرجوع للهيئة الوطنية للإعلام لبحث الأجهزة الموجودة بها، والمتطلبات التى ستعمل وزارة الاتصالات على تنفيذها بالمؤتمر القادم وذلك بالتنسيق مع سكرتارية الاتفاقية، من حيث إستخدام أحدث التقنيات العالمية فى هذا الصدد، مع وضع الخطط اللازمة لمواجهة أية صعوبات أو مشاكل يمكن مواجهتها خلال المؤتمر، مؤكدة على الدور الهام لوزارة الاتصالات فى التنظيم لهذا المؤتمر.

وأوضحت أنه فيما يتعلق بتصميم الموقع الإلكترونى لمؤتمر تغير المناخ(cop27)، فإن مؤتمر تغير المناخ فى كل دورة يعقد فيها يتم تصميم موقع الكترونى خاص بالمؤتمر للدولة المضيفة، وتطبيق الكترونى للهواتف المحمولة خاص بتيسير أعمال المؤتمر ، وهو ما سيتم العمل على تنفيذه بالمؤتمر القادم، مشيرة انه يمكن إنشاء تطبيق خاص داخلي لخدمة الزوار بشكل مختلف.

ومن جانبه أشاد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالجهود الدؤوبة التي تبذلها وزارة البيئة لتحسين وحماية البيئة في مختلف المناطق بمصر وحرصها على الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية بشكل علمي لتظل دوما مقصدا عالميا؛ لافتا أن التعاون المثمر بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة في عدة مجالات من أجل استخدام حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطويعها للحفاظ على البيئة وتطوير سياسات التخلص الآمن من المخلفات الالكترونية والطبية، بالإضافة الى مراجعة اشتراطات الترخيص بإنشاء أبراج ومحطات المحمول وذلك لضمان عدم الإخلال بسلامة البيئة.

وأضاف طلعت، أن مؤتمر الأطراف لتغير المناخ الذى ستستضيفه مصر خلال العام الحالى يحظى على اهتمام دولى لما يمثله من أهمية؛ مؤكدا على إصرار القيادة السياسية والحكومة على إخراج هذا الحدث العالمى بصورة تليق بمكانة مصر؛ موضحا أن الفترة الماضية قد شهدت عقد عدد من الاجتماعات بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة للإعداد الجيد لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ والاتفاق على الدعم التكنولوجى المطلوب لإنجاح هذا المؤتمر من خلال توفير الاجهزة والحلول الرقمية اللازمة.