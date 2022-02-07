/677878/داعية-أزهري-يثير-الجدل-لا-تسبوا-السنغال-فهم-مسلمين-مثلنا

أثار داعية أزهري يدعى عيد إسماعيل حالة من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" بعد نشره لتدوينه تطالب بعدم سب منتخب السنغال بعد فوزهم على المنتخب المصري في نهائي كأس الأمم الأفريقية أمس الأحد، لكونهم مسلمين مثلنا وبالتالي فلهم علينا حق" بحسب قوله".

دوت الخليج

وقال إسماعيل في منشوره:" تنبيه لا تعادون السنغال ولا تسبوها من أجل كرة القدم مهما كانت النتيجة .. السنغال دولة مسلمة وشعبها محب للقرآن والعربية ونسبة المسلمين فيها تتجاوز 93 % وإن للمسلم علينا حقا -مهما كان جنسه أو لونه- لا تهدره منافسة كروية.. أعجبني".

أثار ذلك المنشور حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض ففي الوقت الذي اتفق البعض مع هذا الحديث هاجمه أخرين واصفين إياه بالحديث العنصري الذي يدعوا للتعامل مع الناس وفقا للدين.

نشطاء الفيس بوك يهاجمون الداعية: طب ما الأهلي بيسب الزمالك

وجاءت التعليقات مثل" طب ما الأهلي بيسب الزمالك عادي"، و" لقد جانبك التوفيق في هذا المنشور وكان الأجدر لك أخي الكريم ألا تقحم نفسك في مسالك مكتظة بالتعصب والبعد عن الموضوعية.. نصيحة لوجه الله أحذف المنشور" و" ويعني هو لو مش فريق دولة مسلمة حلال يعني نسبها ونعاديها منطق غريب جدا بصراحة".

و" طبعا دا غير الروح الرياضية" و" ولو فزنا بهذا الكأس فهل نرضى أن يسبنا أحد . ؟!! من المفترض أن تكون الرياضة أخلاق، وقيم، ومبادئ"، و" حضرتك ازاي بتعلم الفضيلة والبوست نفسه يختص دولة مسلمه؟ يعني لو دولة مسيحية على افتراض حضرتك هتسيبهم يشتموا ويسبوهم وقتها.. اسف حضرتك غير أمين على كلمه فضيلة إللي المفروض تعلم الناس إنها ترتقي بالفضائل السامية ولا تشتم لا مسلمة ولا مسيحية ولا حتى ملحد".

منتخب مصر يخسر أما نظيره السنغالي

وكان المنتخب المصري قد خسر أمس الأحد، أمام منتخب السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية بمبلعب باول بيا ستاديوم بالعاصمة الكاميرونية ياوندي بنتيجة 2-4 عبر ركلات الترجيح، حيث انقضى الشوطين الأول والثاني الأصليين والأول والثاني الإضافي دون أن ينجح أي من المنتخبين في زيارة شباك الآخر.

وبهذه النتيجة يحقق منتخب السنغال لقب بطل أفريقيا للمرة الاولى بينما حققه المنتخب المصري من قبل 7 مرات ليبقى هو الأكثر تتويجا بهذا اللقب رغم خسارته أمس.