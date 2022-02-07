/677880/رئيس-السنغال-يمنح-بلاده-عطلة-رسمية-للاحتفال-بأول-لقب-أمم-إفريقيا-في-تاريخه

أعلن ماكي سال رئيس دولة السنغال، اليوم الإثنين عطلة رسمية في البلاد، وذلك من أجل الاحتفال بأول لقب في التاريخ بأمم إفريقيا، بعدما حقق الفوز علي نظيرة منتخب مصر.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل: فيما حقق منتخب السنغال الفوز علي نيظرة منتخب مصر بركلات الترجيح، وحصد لقب أمم إفريقيا. منتخب السنغال يتوج بكأس أمم أفريقيا أمام مصر بركلات الحظ وانتهى الشوط الثاني بالتعادل السلبي بدون أهداف، لتتجه المباراة للأشواط الإضافية لحسم الفريق الفائز. وفي بداية الشوط الإضافي الأول هدد بامبا ديانج مرمى منتخب مصر من خلال إنفراد صريح، ولكن أستمر أبو جبل في تألقه وتصدى للكرة ببراعة. ودخل مهند لاشين بدلاً من حمدي فتحي، وفي الدقيقة 100 تألق أبو جبل مرة أخرى وينقذ كرة برأسية قوية من ديانج. وبالشوط الإضافي الثاني، أستمر أبو جبل لثالث مرة أمام ديانج الذي سدد تسديدة صاروخية في الدقيقة 115، وبعدها بدقيقة سدد مروان حمدي كرة قوية في هجمة منظمه لمنتخب مصر، ولكن تعامل ميندي مع الكرة بشكل مميز. وتتجه المبارة بتلك النتيجة إلى ركلات الجزاء الترجيحية لحسم الفائز بكأس أمم أفريقيا 2021. ركلات الجزاء - كوليبالي يسجل للسنغال - زيزو يسجل لمصر - عبده ديالو يسجل للسنغال -محمد عبد المنعم يهدر لمصر - بونا سار يهدر للسنغال - مروان حمدي يسجل لمصر - ديانج يسجل للسنغال - مهند لاشين يهدر لمصر - ماني يسجل للسنغال تشكيل منتخب مصر أمام السنغال: حراسة المرمى: أبو جبل. خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد المنعم – محمود حمدي "الونش" – إمام عاشور. خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – حمدي فتحي. خط الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد - عمر مرموش. تشكيل السنغال ضد مصر حراسة المرمى: إدوارد ميندي. خط الدفاع: بونا سار، كاليدو كوليبالي، عبدو ديالو، ساليو سيس. خط الوسط: إدريسا جانا جايي، نامباليس ميندي، شيخو كوياتي. خط الهجوم: إسماعيلا سار، فامارا ديدهيو، ساديو ماني

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