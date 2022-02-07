/677881/رئيس-جيبوتى-نثق-فى-قدرة-مصر-وحكمة-قيادتها-على-إنجاح-قمة-المناخ

أكد الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، سعادته بالتواجد في مصر، قائلا: "أخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه من دواعي سعادتى البالغة أن التواجد اليوم في قاهرة المعز، وأود أن اشكركم على حفاوة الاستقبال منذ الوصول إلى أرض الكنانة وحسن الضيافة وكرم الضيافة".

دوت الخليج

وقال الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية: التواجد اليوم وسط الأشقاء في مصر بعد الزيارة التاريخية للرئيس السيسي إلى بلده الثاني جيبوتي ، مشددا على أن هناك روابط اخوية وعلاقات استراتيجية راسخة على كافة الأصعدة بين البلدين.. وكذلك الحرص المشترك والإرادة السياسية المتبادلة للارتقاء بالعلاقات الثنائية والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

محادثات بناءة لتعزيز العلاقات

وأضاف الرئيس الجيبوتي: أجريت مع الرئيس السيسي محادثات بناءة لتعزيز العلاقات وتم النقاش حول الرؤية ووجهات النظر والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يطور العلاقات بين البلدين إلى أفاق جديدة رحبة من خلال تطوير أطر التعاون في شتى المجالات والميادين ذات الأولوية وفى مقدمتها المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصحية والسياحية والأمنية والثقافية.. وقطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية وبناء القدرات بما يؤكد أننا أمام مرحلة جديدة للشراكة بين البلدين وإرساء الأمن والاستقرار وتعزيز المصالح المشتركة وتحقيق التكامل في إطار الدور القيادي لمصر.

اختيار مصر لتنظيم مؤتمر المناخ 27 في نوفمبر القادم

كما قام الرئيس الجيبوتي بتقديم التهنئة إلى مصر لتنظيم قمة المناخ المقبلة، قائلا: "اجدد التبريكات لأخي فخامة الرئيس السيسي بمناسبة اختيار مصر لتنظيم مؤتمر المناخ 27 في نوفمبر القادم.. وهو ما يعكس تقدير العالم لجهودها في الحفاظ على البيئة ودورها في مواجهة آثار تغير المناخ محليا وعالميا.. وأثق في قدرة مصر وحنكة قيادتها على إنجاح القمة. واختتم مؤكداً: "اغتنم هذه المناسبة لأعبر مجددا عن سروي بالتواجد هنا اليوم، وأجدد شكرى على الحفاوة البالغة، متطلعا لمزيد من التعاون الوثيق في الفترة المقبلة بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين". وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم الاثنين ، بقصر الاتحادية، رئيس جمهورية جيبوتي الرئيس إسماعيل عمر جيله، ، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.