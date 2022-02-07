التربية والتعليم تكشف قيمة وطريقة سداد رسوم التقدم لامتحان الثانوية العامة  

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مكاتب البريد على مستوى الجمهورية وخدمة فورى، هي الأماكن المحددة لسداد رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022، وأشارت إلى أن الطالب عليه أن يسدد رسم الامتحان باسم صندوق دعم المشروعات التعليمية، على أن تدفع الرسوم بالرقم القومى للطالب.

دوت الخليج

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كانت قد أعلنت أن رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة، 2022، مشيرة إلى أنه على الطالب المتقدم للامتحان أن يسدد رسما قدره 200 جنيه مقابل الخدمات ومستلزمات الامتحانات بالإضافة إلى 10 جنيهات رسم إضافى للطلاب المقيدين للامتحان للمرة الأولى والثانية، بالإضافة إلى 200 جنيه للطلاب المتقدمين للامتحان للمرة الثالثة أو الرابعة و210 جنيهات رسم اضافى.

مواعيد امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حددت مواعيد امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة، 2021،2022، موضحة أنها تنطلق 11 يونيو 2022، وفى الدور الثانى السبت الموافق 13 أغسطس 2022، وجاء ذلك فى كتاب التعليمات وإجراءات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022، والذى تم تعميمه على المديريات التعليمية.

ضوابط أداء طلاب الثانوية العامة الامتحان فى المواد ذات الفرعين

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أعلنت في وقت سابق عن ضوابط أداء طلاب الثانوية العامة الامتحان فى المواد ذات الفرعين، والتي تشمل "الرياضيات البحتة والرياضيات التطبيقية"، مشيرة الى أنه إذا حصل الطالب على الدرجة النهائية في أحد الفروع وتغيب عن الفرع الآخر يكون الطالب ناجحا في هذه المادة، ولا يحق له دخول امتحان الدور الثانى فى الفرع الذى لم يؤدى فيه امتحان الدور الأول. وأكدت الوزارة، أنه بنجاح الطالب بالدرجة النهائية في ذات الفرع يكون قد نجح في المادة بالنهاية الصغرى، وفي حالة عدم حصوله على النهاية الصغرى في المادة يعتبر راسبا في هذه المادة ويؤدي الامتحان في الفرعين معا بالدور الثانى، وفي حالة إلغاء الامتحان في أحد فرعي المادة يؤدي الطالب الامتحان في الفرعين معا، أما إذا صدور قرار للطالب بتأجيل امتحانه فى أحد فرعي المادة للدور الثاني بالدرجة الفعلية يؤدي الطالب الامتحان في الفرع المؤجل فقط.