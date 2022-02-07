«كان صديقًا عزيزًا».. نبيلة عبيد تنعي الراحل أحمد يحيى

/677887/كان-صديقا-عزيزا-نبيلة-عبيد-تنعي-الراحل-أحمد-يحيى

حرصت الفنانة القديرة نبيلة عبيد، على تقديم نعي المخرج الكبير الراحل أحمد يحيى، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين الموافق 7 من شهر فبرار، بعد صراع طويل مع المرض.

دوت الخليجيرصد رسالة نبيلة عبيد للراحل أحمد يحيى بعد وفاته

وشاركت نبيلة عبيد صورة للمخرج الراحل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليها قائلا: «بكثير من الحزن والأسى أنعى رحيل المخرج السينمائي الكبير أحمد يحيى، كان زميلًا كبيرًا وصديقًا عزيزًا».

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رحيل المخرج أحمد يحيى

الجدير بالذكر أنه جاء نبأ وفاة المخرج اد أحمد يحيى، عبر صفحة شقيقه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فكتب: «انتقل إلى رحمة الله أخي الأكبر ووالدي الثاني المخرج أحمد يحيى.. الدعاء له بالمغفرة والرحمة..الدفن بمدافن الأسرة بالإمام الشافعي اليوم».

المخرج الراحل أحمد يحيى

أحمد يحيى، درس السينما وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للسينما عام 1968 شعبة إخراج، وعمل مساعد مخرج مع كل من المخرج حلمي حليم، وأشرف فهمي، وحسين كمال، ومحمد عبدالعزيز.

ويُعد المخرج الراحل أحمد يحيى واحدًا من أهم المخرجين بمصر والوطن العربي، حيث قدم عدد كبير من الأعمال الفنية المتميزة، منها: حتى لا يطير الدخان، العذاب إمرأة، لا تبكي يا حبيب العمر.

الوحدة تسيطر على نبيلة عبيد في عامها ال77

من ناحية اخرى، احتفلت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، بعيد ميلاده ال77، في أجواء حزينة للغاية، إذ سيطر عليها الوحدة والمكوث بمفردها في منزلها، بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي احتل الوسط الفني في الآونة الأخيرة.

واعربت نبيلة عبيد عن استيائها من فيروس كورونا، الذي أجبرها على الاحتفال بمفردها لأول مرة دون اصدقائها، فنشرت صورتها من داخل الاحتفال عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ظهرت بها التورتة مليئة بعيون زرقاء.

وكتبت نبيلة عبيد معلقة على الصورة: «منها لله كورونا وأخواتها من بقية الفيروسات حرمتني من لمة الأهل والأصدقاء، وتابعت:أنا والتورتة لوحدينا، كل سنة وأنتم طيبين».

لمحات من حياة نبيلة عبيد

يذكر أن الفنانة نبيلة عبيد، قدمن العديد من الأعمال الفنية؛ التي تظل علامة في تاريخ السينما المصرية، منها الراقصة والطبال، الراقصة والسياسي، شادر السمك.

وشاركت الفنانة نبيلة عبيد؛ في السباق الرمضاني لعام 2020، من خلال مسلسل سكر زيادة،ويضم المسلسل العديد من النجوم أهمهم، نبيلة عبيد، نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر، وإخراج وائل إحسان.