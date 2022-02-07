تنفيذ 32 قرار إزالة تعديات على الطرق والرى بالبدرشين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وذلك فى إطار تنفيذ المرحلة الثانية للموجه الـ 19 لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة على مستوى الجمهورية.





وكلف أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعدم السماح بوجود التعديات مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ورصد أى مخالفات أو تعديات على الطرق وعلى الأراضى أملاك الدولة. وفى ذلك الإطار، نفذت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة البدرشين 32 قرار إزالة للتعديات على الأراضى أملاك الدولة بمساحه إجمالية 1295م2. وشملت إزالة التعديات تنفيذ 25 قرار لأراضى ولاية هيئة الطرق على مساحة 895 م2 بالإضافة الى تنفيذ 7 قرارات إزالة لتعديات على أراضى ولاية الموارد المائية والرى بمساحة 400م2 وذلك بمناطق طريق مصر أسيوط الزراعى وترعة الجيزة وقرى المرازيق والطرفاية وابورجوان القبلى والبحرية والشوبك ونزلة الشوبك. وضمت المنشآت المخالفة التى تم إزالتها غرف خرسانية وبالبلوك ومحلات مسقوفة بالصاج وهناجر صغيرة ومنشآت مخالفة.

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