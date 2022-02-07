«أزمات الصرف الصحى مستمرة»..النائب هشام حسين يطالب بتوسعة محطة سامي سعد وحل مشاكل أبو رواش

/677888/أزمات-الصرف-الصحى-مستمرةالنائب-هشام-حسين-يطالب-بتوسعة-محطة-سامي-سعد-وحل-مشاكل-أبو-رواش

تقدم النائب هشام حسين أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إلى محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، بشأن عدد من مشكلات الصرف الصحي بدائرة الهرم وأكتوبر والواحات، مطالبًا بسرعة حلها وتنفيذ الموافقات الصادرة من قبل بشأنها.

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محطة سامي سعد

وقال حسين في طلبه، أن محطة الصرف الصحي الخاصة بمنطقة سامى سعد في الهرم والمنشأة عام ١٩٩٢ تخدم مايقرب من نصف مناطق المحافظة، وأنها تخطت السعة الاستيعابية لها، الأمر الذى يسبب مشاكل كبيرة في الصرف الصحي بالمناطق التي تخدمها المحطة.

وطالب النائب هشام حسين، بسرعة إجراء توسعة للمحطة، وذلك لتلاشي المشكلات الناجمة من الصرف الناشئ من الضغط السكاني الرهيب في المحافظة وخاصة مناطق الهرم وفيصل وبولاق والعمرانية وغيرهم ولكى لايكون هناك أزمات فيما بعد.

وأشار حسين في طلبه، إلى مشكلة محطة معالجة الصرف الصحي بمنطقة أبو رواش والمقامة على مساحة ٣٤٤ فدان وتخدم ٩ ملايين مواطن والتي تعد ثانى أكبر محطة على مستوى الجمهورية، مطالبًا بسرعة حل مشكلتها، لاسيما وأن المعالجة التي تتم فيها الان تبلغ ١.٢ مليون م مكعب ويصل الفاقد من مياه الصرف حوالى ٦٠٠ ألف م مكعب.

كما تطرق نائب الهرم وأكتوبر في طلبه المقدم للمحافظ، إلى مشكلة الصرف الصحي بمنطقة فيصل في شارع اللبينى أمام مرور حدائق أكتوبر، مطالبا بسرعة تنفيذ محطة الصرف الصحي بتلك المنطقة خلف مدرسة notin والتي سبق الموافقة على إنشاءها وإجراء المعاينة منذ حوالى عامين و لم يتم التنفيذ حتى الآن. وطالب أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أيضا بسرعة حل مشكلة الصرف الصحي بمنطقة كفر الجبل و الموجودة على رشاح أبو عوض يمين الرشاح والتي تصرف في الرشاح، وذلك حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين بالمنطقة.