ليلة في أحضان الكؤوس.. كيف احتفل نجوم منتخب السنغال بلقب أمم إفريقيا الأول؟ (صور)

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نجح المنتخب السنغالي أخيرًا في حصد أول ألقابه الإفريقية والتتويج بـ«كان 2021»، بعد الفوز على المنتخب الوطني بضربات الجزاء الترجيحية بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد، على ملعب العاصمة الكاميرونية ياوندي.

دوت الخليج

السنغال تفوز بكأس الأمم الأفريقية

وأصدر الرئيس السنغالي قرارًا باعتبار اليوم الاثنين، عطلة رسمية في بلاده احتفالًا بالفوز في نهائي بطولة أمم إفريقيا، وألغى رحلته الأخيرة خارج السنغال للترحيب بعودة نجوم المنتخب اليوم. وأفاد التليفزيون السنغالي، أن الرئيس ماكي سال، سيكرم بعثة منتخب بلاده اليوم الاثنين، من داخل القصر الجمهوري وعلى الهواء مباشرًة.

وعمت الفرحة شوارع السنغال وخرج الآلاف من المواطنين أمس الأحد، يحتفلون بفوز منتخب بلادهم بنهائي كأس الأمم الإفريقية والتتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخ المنتخب. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لاحتفالات السنغاليين بالتتويج بالبطولة الأولى في تاريخها ناسبين الفضل للاعب السنغال المحترف في ليفربول الإنجليزي ساديو ماني.

الكأس في أحضان نجوم السنغال

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لنجوم منتخب السنغال، بعد مشاركة صورهم من الكاميرون احتفالًا بكأس الأمم الإفريقية الأولى في تاريخهم. ونشر ساديو ماني، لاعب المنتخب السنغالي، صورة له من مقر إقامة بعثة المنتخب السنغالي في الكاميرون، عبر صفحته الشخصية على موقع "تويتر"، وظهر فيها على سريره يحتضن كأس الأمم الإفريقية بعد التتويج وعلق عليها:"الحمد لله".

وتوالت الصور المماثلة للاعبي الفريق السنغالي عبر صفحاتهم، احتفالًا بالتتويج بالبطولة.

جوجل تحتفل بفوز السنغال

من جانبها، احتفل محرك البحث جوجل بفوز المنتخب السنغالي بأول بطولاته لأمم إفريقيا، لتظهر ألعابًا نارية وعلم السنغال على محرك البحث عند كتابة اسم منتخبه.

من ناحية أخرى توالت ردود الأفعال الداعمة للمنتخب المصري في أعقاب الخسارة أمام السنغال في نهائي أمم إفريقيا حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة دعم للمنتحب الوطني عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، قال فيها:"ثقتنا فيكم لم تهتز".

وظهر وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، موجهًا الشكر للاعبي المنتخب على الأداء المميز لهم خلال البطولة مطالبًا باستمرار جهود المنتخب لحصد الألقاب.