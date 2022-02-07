/677892/لحظة-تشييع-جثمان-الطفل-المغربي-ريان-إلى-مثواه-الأخير

تشيع اليوم الاثنين، جنازة الطفل المغربي ريان، الذي توفي بعد أيام من سقوطه في بئر عميق الثلاثاء الماضي، حيث بث موقع "هيسبريس" المغربي، اليوم الإثنين، لحظة تشييع جثمان الطفل المغربي ريان، وذلك بعد حادث وفاته المأساوي.

دوت الخليج

حيث المغرب والعالم العربي الطفل ريان، الذي أخرج ميتاً من بئر علق فيها خمسة أيام في مأساة هزت العرب والعالم مخلفة صدمة وأسى عارمين بين شعوب العالم، حيث تُشيّع جنازته في قرية إغران التي كانت مسرحًا للحادث شمال المملكة المغربية. وتجرى إقامة مراسم الجنازة الإثنين بحسب ما كشف عنه أحد أقارب العائلة والنائب البرلماني عن إقليم شفشاون عبد الرحيم بوعزة.

جثمان الطفل المغربي ريان

جثمان الطفل المغربي ريان كان قد نُقل إلى المستشفى العسكري بالرباط، وفق أحد أقاربه، لكن لم يعرف رسميًا ما إذا خضع لتشريح طبي، بعدما حبست مأساة ريان البالغ خمسة أعوام، الأنفاس في حالة ترقّب قصوى خلال الأيام التي استغرقتها عملية معقّدة للوصول إليه، وتسبب انتشاله ميتا موجة من الحزن والأسى في المغرب والعالم.

رسائل تضامن ومواساة

من جانبها بدأت السلطات المغربية القيام بأشغال ردم البئر التي سقط فيها الطفل عرضا، وكذا النفق الذي تطلّب تشييده جهدا مضنيا للوصول إليه، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس، وذلك في الوقت الذي صدرت رسائل تضامن ومواساة عن الرئيسين الإسرائيلي إسحاق هرتزوج والفرنسي إيمانويل ماكرون، فضلا عن مدونين ومشاهير رياضيين وفنانين.

العاهل المغربي الملك محمد السادس يقدم تعازيه لوالدي الطفل ريان

وتعبيرا عن المأساة الكبيرة صدر إعلان وفاة الطفل عن الديوان الملكي مساء السبت الماضي، وقال الديوان في بيان إن العاهل المغربي الملك محمد السادس قدم تعازيه لوالدي الطفل ريان في اتصال هاتفي "بعد الحادث المفجع الذي أودى بحياته".