/677893/الخميس-العرض-الخاص-لمسرحية-كنز-الدنيا-لأشرف-عبد-الباقي-أبطالها-ذوي-الهمم

يشهد يوم الخميس المقبل، العرض الخاص لمسرحية «كنز الدنيا» الذي يخوض بطولته الفنان أشرف عبد الباقي بالتعاون مع عدد كبير من ذوي الهمم كأبطال أساسين في العرض.

دوت الخليجيرصد تفاصيل مسرحية كنز الدنيا لاشرف عبد الباقي

وتعرض مسرحية «كنز الدنيا»، بإحدى فنادق القاهرة، وهي من بطولة مواهب ذوي الهمم، إلى جانب عدد من الشباب منهم إبرام سمير وعلي المصري وملك ياسر، وهي من إخراج أشرف عبد الباقي.

أشرف عبد الباقي يروج لمسرحية كنز الدنيا

وروج الفنان أشرف عبد الباقي لمسرحته الجديدة، بنشر مجموعة من الصور مع أطفال وشباب من ذوي الهمم على المسرح، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق عليها وكتب: «مسرحية "كنز الدنيا"… قريبًا».

وتفاعل متابعي أشرف عبد الباقي من الجمهور والمشاهير مع هذا الخبر بشكل إيجابي، فعلق الكل بجمل وتعبيرات حماسية مشجعة للفكرة، فعلق الفنان كريم محمود عبد العزيز تشجيعًا للفكرة، وكان من بين تعليقات الجمهور:" مفاجأة حلوة دي... جميلة جدا والله ربنا جزاك كل خير"، ومنهم من كتب له :" وفيت بوعدك".

أشرف عبد الباقي يشارك في احتفالية قادرون باختلاف

على نفس السياق، شارك الفنان أشرف عبد الباقي في إحتفالية قادرون باختلاف، التي أُقيمت يوم 5 من شهر ديسمبر الماضي، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وهذه الإحتفالية تُقام تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وشارك فيها أيضًا عدد من النجوم، مثل مصطفى شعبان، دنيا سمير غانم، هشام جمال والفنانة الكبيرة إنعام سلوسة التي لم تحضر الحفل، وكانت مشاركتها تقتصر على تسجيل صوتي تعلق فيه على فيلم تسجيلي تم عرضه في الإحتفالية.

وجاءت مشاركة الفنان أشرف عبد الباقي في إحتفالية قادرون باختلاف، من خلال تقديمه لفقرة اسأل الرئيس، الثابتة في كل أحتفالية للمبادرة، ويقوم فيها عدد من الأطفال والشباب ذوي الهمم بطرح أسئلة على السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مباشرةً، وهو يجيب عليهم بنفسه، وبعدها أعرب عبد الباقي عن سعادته بالمشاركة في هذه المبادرة، وعن شعوره بالفرح والفخر عند التعرف على هؤلاء الأشباب اللذين يمتلكون طاقات ضخمة في العديد من المجالات الفنية والإبداعية وغيرها، وعزم على تقديم عمل فني يدمج فيه أصحاب الهمم مع الأفراد العاديين، وهو الآن يحقق هذا بجدارة.