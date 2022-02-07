عبد الباسط حمودة يواصل تصوير فيلم نصي الحلو

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قام المغني الشعبي عبد الباسط حمودة بتصوير المشاهد التي تجمعه مع الفنان رامز جلال، في فيلم نصي الحلو، والذي يشارك فيه عدد من النجوم الشباب كما تعودنا من أفلام رامز جلال.

دوت الخليج ترصد عودة عبد الباسط حمودة للتمثيل في فيلم نصي الحلو

عبد الباسط حمودة في فيلم نصي الحلو

يشارك المغني الشعبي عبد الباسط حمودة في فيلم نصي الحلو من بطولة رامز جلال، بالتمثيل والغناء الشعبي، والفيلم يدور في إطار من الكوميديا، حيث يشارك فيه عدد من الممثلين الكوميديين، مثل محمد ثروت، حمدي الفرغل، تاراعماد وويزو، وفيلم نصي الحلو من تأليف لؤي السيد، وللمخرج محمود كريم.

رامز جلال مع المخرج محمود كريم

يتعاون النجم رامز جلال للمرة الرابعة مع المخرج محمود كريم، الذي قدم من إخراجه فيلم رغدة متوحشة عام 2018، الذي قدم فيه رامز جلال دور البطل الذي تجبره الظروف على التنكر في شكل مرأة، ويعمل في مجال الإعلانات، وبعدها يعوقه هذا التنكر عن الإرتباط بمن يحبها ويبدأ في محاولات مريرة إلى نهاية الفليم، وقدم معه فيلم سبع البرومبةعام 2019، الذي يحكي عن زوج جبان جدًا مما يُقعه في مشاكل كثيرة مع زوجته المرفهة، مما يرغمه على انتحال شخصية بعض الفنانين والتعاون معهم في بعض المواقف، وثالث تعاون بين محمود كريم ورامز جلال كان من خلال فيلم أحمد نوتردام 2021، والذي يحكي عن منزل مهجور يعيش فيه أحد الأشباح التي تشبه شخصية أحدب نوتردام بطل أحد الروايات العالمية، التي يتنكر في شكله البطل الذي يقدمه رامز جلال.

تكريم رامز جلال في السعودية

كرَّم تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، الفنان رامز جلال في حفل Joy Awards ضمن فاعاليات موسم الرياض، عن برامجه التي تحصد أعلى مشاهدات في رمضان.

وصعد رامز جلال على المسرح لأستلام التكريم مرتديًا بدلة ترتر حمراء، وعلق عليه تركي آل شيخ أثناء التكريم، وبعدها أعتذر رامز لكل النجوم الذين يغضبون منه وقت المقالب التي يفعلهم بهم في برامجه المختلفة، وسجد على المسرح شكرًا لله على هذا التكريم.