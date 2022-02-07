محافظ بنى سويف: توصيل الصرف الصحى لقرية أبو القاسم (صور)

جدة - نرمين السيد - وتفقد محافظ بنى سويف سير الأعمال التى يتم تنفيذها تحت الإشراف والدعم الفنى من شركة المياه، وبالتعاون والتنسيق مع جمعية التنمية المحلية، لتوصيل خدمة الصرف للعزبة، واستمع لعرض موجز عن ما تم تنفيذه.

وانتهت الجهة المنفذة من توصيل وتشغيل خط الصرف العمومى للقرية بطول 800 متر وبتكلفة 1.5 مليون جنيه "كمرحلة أولى"، والتى ستقوم بالصرف على محطة الرفع بالعزبة ومنها إلى محطة مشروع الصرف الصحى بقرية الكوم الأحمر، فيما يجرى العمل حاليًا فى المرحلة الثانية، لتوصيل الخدمة للشوارع الفرعية والجانبية بطول 2000 متر وبتكلفة 6 ملايين جنيه حيث بلعت نسبة التنفيذ نحو 70%.

وأكد المحافظ أن ملف الصرف الصحى يأتى فى مقدمة أجندة عمل المحافظة، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بالعمل الجاد والمتواصل لتحسين مستوى معيشة المواطن فى الخدمات الحيوية التى تتعلق بحياته اليومية، لاسيما وأن الصرف الصحى ضرورة ملحة لحياة المواطن وصحته.

وأشار إلى حرص المحافظة على تحقيق تقدم ملموس فى هذا المجال من خلال تعظيم دور المشاركة المجتمعية لتحقيق نقلة نوعية فى القطاع والإستعانة بالخبرات الفنية والهندسية للجهات المختصة لتحقيق أعلى معدلات إنجاز ممكنة فى هذا القطاع الحيوى، والذى يتداخل ويتشابك مع خدمات أخرى كالصحة والتعليم وصولا إلى التنمية بشكل شامل.