وكيل تعليم مطروح يؤكد أهمية تفعيل الأنشطة التربوية خلال إجازة منتصف العام

جدة - نرمين السيد - أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، عمرو شحاتة، أهمية تفعيل جميع الأنشطة الطلابية بالتزامن مع انطلاق فعاليات الأنشطة التربوية خلال إجازة منتصف العام الدراسى 2021 /2022.





جاء ذلك خلال متابعة وكيل الوزارة، يرافقه إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام، اليوم الإثنين، مركز أنشطة التربية الموسيقية بمدرسة العمدة أحمد طرام الإعدادية بنات التابعة لإدارة مطروح التعليمية.

وتابع وكيل الوزارة تدريبات فريق كورال تعليم مطروح؛ حيث أدى الطلاب بعض الأغانى الوطنية، مشيداً بجهود موجه عام المادة والموجهين والمعلمين فى تطوير أداء فريق الكورال؛ لضمان تقديم الأداء المتميز وإتقان العمل خلال مشاركة المديرية بالاحتفالات المحلية والوطنية التى تنظمها محافظة مطروح.

ونوه بأن مدارس تعليم مطروح زاخرة بالمواهب الطلابية، مشيراً إلى أنه وجه موجهى عموم الأنشطة التربوية بضرورة استثمار الإجازة فى سبيل انتقاء الطلاب الذين لديهم الموهبة الفطرية، واكتشاف المواهب الفنية مع إبراز الحس الوطنى فى كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية.

وأكد وكيل الوزارة أنه سيواصل جولاته الميدانية لمتابعة تفعيل الأنشطة الطلابية بكافة نوعياتها فى المراكز الفنية التى تم تحديدها لممارسة الطلاب النشاط من خلالها خلال إجازة منتصف العام الدراسى.