محافظ المنيا: إنشاء ورفع كفاءة 34 وحدة إسعاف بقرى «حياة كريمة» (صور)

جدة - نرمين السيد - قال محافظ المنيا، أسامة القاضى، إنه يجرى إنشاء ورفع كفاءة 34 وحدة إسعاف بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك خلال المرحلة الأولى من المبادرة والتى يجرى تنفيذها فى 5 مراكز، موجها بالإسراع فى إنجاز الأعمال طبقا للمواصفات القياسية لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.





وتابع القاضى، اليوم الإثنين، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارى تنفيذها للمقر الرئيس لهيئة الإسعاف المصرية بمدينة المنيا، إذ يجرى تطوير المقر كاملا وتزويده بأحدث الأجهزة لرفع مستوى الخدمة الإسعافية لمواطنى المحافظة. واستمع محافظ المنيا إلى شرح من مدير فرع الهيئة الدكتور شريف مدحت حول إمكانات وتجهيزات الفرع الجارى تنفيذها من أجهزة اتصالات حديثة، حيث أكد أن المقر سيكون أول مبنى تكنولوجى بالصعيد، لضمان التدخل والانتشار السريع لفرق الإسعاف فى حالة وقوع أى حوادث على الطرق.

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