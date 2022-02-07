الصحة: فحص 1.5 مليون مواطن للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحالات المرضية التى يتم اكتشاف إصابتها بارتفاع فى الأمراض المزمنة (ضغط، سكر) يتم تحويلها إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، بما يساهم فى خفض نسب الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

ومن جانبه، أشار الدكتور عماد عبدالستار المدير التنفيذى لمبادرة "الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى"، إلى توافر 4500 جهاز للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى موزعين على جميع الوحدات الصحية فى كافة محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن الجهاز يعمل على الكشف عن الإصابة بالمرض فى مدة (30 ثانية فقط).

وأضاف الدكتور عماد عبدالستار، أنه فى حالة التأكد من إصابة المريض بالاعتلال الكلوى المزمن، يتم إحالته إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم بالمجان ضمن المبادرة، مشيرًا إلى تدريب الفرق الطبية بالوحدات الصحية على استخدام "جهاز الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى".

وطالب المواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة (ضغط، سكر) بضرورة زيارة الوحدات الصحية للاستفادة من خدمات مبادرة رئيس الجمهورية "للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى" والاطمئنان على حالتهم الصحية، موضحًا أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمى للمبادرة (http://www.100millionseha.eg)، وتطبيق "صحة مصر" بالإضافة إلى تلقى الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335.