محافظ أسوان يصدر قرارا مهما بخصوص مدارس التمريض

جدة - نرمين السيد - تجول أشرف عطية محافظ أسوان داخل مقار ولجان وكنترول التصحيح وتقدير الدرجات بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنات للوقوف على سير أعمال التصحيح والإلتزام بالإجراءات الإحترازية للوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا.





وجاءت الجولة للاطمئنان على الشفافية وتحرى الدقة فى أعمال رصد وتقدير درجات الفصل الدراسى 2021/2022 لطلاب الشهادة الإعدادية.

وأمر محافظ أسوان خلال جولته بمنح المشاركين فى التصحيح 5 أيام راحة بعد انتهاء أعمال الكنترول، مع احتساب مكافأة الامتحانات لهم بحساب الورقة وليس اليوم، مشددا على أن ما حدث العام الماضى من ظاهرة الغش الجماعى وحصول بعض الطلاب على الدرجات النهائية دون استحقاقهم لها، لن يتكرر مرة أخرى حيث تم تلافى كل ذلك هذا العام من خلال إحكام السيطرة والإنضباط داخل لجان الامتحانات بمختلف الإدارات التعليمية، وأيضاً إختيار العناصر المميزة للمشاركة فى أعمال الكنترول.

وكشف أشرف عطية عن إلغاء الالتحاق بمدارس التمريض بدءا من العام المقبل لمدة 3 سنوات وذلك بعد تحقيق الاكتفاء الكامل من الممرضين والممرضات داخل المنشآت الطبية والصحية، مطالبا من المصححين بضرورة مراعاة العدالة والنزاهة الكاملة والدقة فى التصحيح والرصد وعدم الاستعجال ضمانًا لحصول كل طالب على حقة ، وهو الذى يتطلب من العاملين بالكنترول ضرورة تحرى الدقة الشديدة فى إدخال درجات الطلاب تجنبا لأى أخطاء تضر بمصلحة الطالب.

كما راجع محافظ أسوان عينات عشوائية من كراسات الإجابة للتأكد من جودة التصحيح ورصد كل الجزئيات، وتفقيط الدرجات بصورة واضحة على كراسات الإجابة فى المكان المخصص لذلك.

وأوضح عبد الكريم لطفى بأن توجيهات محافظ أسوان للمصححين أيضا تمثلت فى عدم اصطحاب مقدرى الدرجات التليفون المحمول نهائيا داخل الحجرات، وأيضا عدم التدخين، مع مراعاة تواجد اللافتات الخاصة بتوجيه المقدرين إلى الأماكن المخصصة لتقدير كل مادة بإجمالى 36 من الموجهين و138 عضو من أعضاء هيئة التدريس، و860 مقدر للدرجات، لافتا إلى أن أعمال تقدير الدرجات بدأت السبت الماضى، وبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام 2021 - 2022 نحو 28 ألف 49 طالب وطالبة موزعين على 294 لجنة إمتحانية بمعدل 64 لجنة بإدارة أسوان، و21 لجنة بإدارة دراو، و37 لجنة بإدارة نصر النوبة، و73 لجنة بإدارة كوم أمبو، و99 لجنة بإدارة إدفو.