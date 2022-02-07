/677904/القبض-على-موظف-بالأثار-نصب-على-المواطنين-في-مليون-جنية-بسوهاج

شن ضباط مباحث الاموال العامة في سوهاج في اليوم حملة للقبض على موظف لقيامة بالنصب على المواطنين، حيث اكدت البلاغات المقدمة فيه قيامة بجمع ما يزيد عن مليون جنية من المواطنين، بحجة تشغيلها في العقارات وبيع وشراء الاراضي مقابل ارباح ثابتة بعيدا عن رأس المال بدائرة مركز المنشاة.

تلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج اخطارا يفيد بلاغ من المدعو "م ع"36 عام ويقيم بمركز المنشاة جنوب سوهاج، بقيام المدعو "م ر" موظف بهيئة الاثار بمركز المنشاة جنوب سوهاج بجمع مبالغ مالية بحجة تشغيلها مقابل ارباح 15% سنويا بعيدا عن رأس المال، وتوقف عن السداد للعملاء. واسفرت تحريات رجال مباحث الاموال العامة صحة المعلومات، وان المتهم جمع ما يزيد عن مليون جنية، وبعد استئذان النيابة وتقنين الاجراءات تم القبض على المتهم وباستجوابه اقر واعترف بما وصلت الية التحريات وبلغ به الشاكي، وتعهد برد الاموال الى اصحابها، وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق في الواقعه.

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