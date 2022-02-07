/677906/صلاح-حليمة-مصر-تقود-القارة-الأفريقية-فى-مواجهة-الأوبئة-ومكافحة-الإرهاب

قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق ونائب رئيس المجلس المصرى للشئون الأفريقية، ان زيارة الرئبس الجيبوتى الى القااهرة تجئ فى توقيت هام للغاية، حيث بنعقد حاليا مؤتمر القمة الأفريقى فى دورته ال35، مؤكدا على طرح العديد من القضايا الهامة خلال انعقاد القمة : ومن أبرزها قضية التغير المناخى و جائحة كرونا ومكافحة الأرهاب، مجلس السلم والأمن الأفريقى والقضايا الشائكة المتعلقة بشأن السودان او اثيوبيا او فى منطقة غرب افريقيا ومنطقة القرن الافريقى مثل الأزمة الليبية، بالاضافة الى طرح ملف انضمام اسرائيل الى الاتحاد الأفريقى بصفة عضو مراقب، مضيفا ان هذا الأمر تم تجميده ووقف القرار.

دوت الخليج

دور الدولة المصرية فى مواجة التحديات التى تواجه القارة الأفريقية

وصرح السفير صلاح حليمة، عبر مداخلة هاتفية على برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، ان مصر تقود القارة الأفريقية فى مواجهة هذه القضايا وفى هذه الملفات، مشيرا الى الدور المحورى التى تلعبه الدولة المصرية فى القارة الافريقية لمكافحة الارهاب والأمن والاستقرار فى القارة الأفريقية

وأضاف السفير صلاح حليمة ان الدولة المصرية انشاءت فى هذا الصدد العديد من الأليات، ومن أبرزها انشاء مركز اعادة الاعمار والبناء والتنمية فى مصر، مشيدا بالدور الذى لعبته الدولة المصرية فى قضايا تحديات المناخ واستضافة مصر لدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ الذى سوف ينعقد فى نوقمبر الجارى

الاوضاع الاقتصادية والتنمية المستدامة

وأشاد السفير صلاح حليمة بدور مصر الريادى فى توجيه استثمارات البينية التحتية و القطعات الانتاجية المختلفة على النحو الذى سيمكن التجارة البينية بين دول القارة الأفريقية وبين دول العالم الخارجى من خلال انشاء منطقة التجارة الحرة التى ساهمت مصر فى انشائها وتفعيلها، مما سيزيد من حجم النشاط التجارى لدول القارة، مضيفا ان الدولة المصرية لها دور محورى فى استضافة بعض الاجتماعات لمناقشة بعض الأزمات التى تواجه القارة ودورها فى الازمة الليبية.

جائحة كرونا

وأكد على الدور الكبير والهائل الذى لعبته مصر فى ما يختص بالقاحات وانتاجها ليس فقط فى مصر ولكن فى دول القارة الافريقي وتوفير التمويل الازم وتحديث البنية الصحية، مشيدا بدورها المحورى سواء فى الملف الأمنى او السياسى او التعاون الاقتصادى والصحى

زيارة الرئيس الجيبوتى الى القاهرة

واشار السفير صلاح حليمة ان زيارة الرئيس الجيبوتى الى القاهرة هى زيارة فى غاية الأهمية وهى ليست الزيارة الاولى ولكتها الزيارة الثالثة من الرئيس الجيبوتى الى مصر و ايضا قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيارة جيبوتى فى مايو الماضى، موضحا ان تبادل الزيارات بين مصر و جيبوتى مهم لأن جيبوتى لها موقع استراتيجى متميز، حيث إنها تطل على باب المندب وكونها عضو فى مجلس الدول العربية و الأفريقية المتشطئة على البحر الأحمر ومهمته هو الأمن والتنمية، مؤكدا ان هذه الزيارة قد يكون لها دور كبير فى تفعيل اداء المجلس فى ظل ماتواجه منطقة البحر الأحمر ومنطقة القرن الأفريقى من تحديات

وأكد على وجود علاقة قوية بين مصر وديبوتى فيما يتعلق بموقف جيبوتى من أزمة سد النهضة باعتبار اثيوبيا هى المنفذ الوحيد لجيبوتى وان 80% من صادرات جيبوتى تصل عبر اثيوبيا ، مضيفا اهمية دولة جيبوتى على المستوى الأمنى ، حيث تمتلك 8 قواعد عسكرية لقوة خارجية ومنها الاتحاد الأوروبى وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة واليابان والصين وغيرهم