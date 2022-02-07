/677915/وائل-جمعة-لاعبون-المنتخب-تعبوا-ولم-يقصر-أحد-ولكن-الحمد-لله

وصلت بعثة المنتخب الوطني منذ لحظات مطار القاهرة الدولي، قادمة من العاصمة الكاميرونية ياوندي، بعد خسارة نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 أمام السنغال.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قال وائل جمعة في تصريحات تليفزيونية، بعد عودة البعثة من الكاميرون:" لاعبون كانوا في حاجة للفرحة بالبطولة، تعبوا ولم يقصر أحد ولكن الحمد لله وإن شاء الله يكون هناك الأفضل.

وأختتم:" سنجلس خلال الفترة المقبلة مع كيروش قبل سفره للحديث عن الاستعدادات لمواجهتي السنغال في تصفيات كأس العالم".

فيما حقق منتخب السنغال الفوز علي نيظرة منتخب مصر بركلات الترجيح، وحصد لقب أمم إفريقيا.

منتخب السنغال يتوج بكأس أمم أفريقيا أمام مصر بركلات الحظ

وانتهى الشوط الثاني بالتعادل السلبي بدون أهداف، لتتجه المباراة للأشواط الإضافية لحسم الفريق الفائز.

وفي بداية الشوط الإضافي الأول هدد بامبا ديانج مرمى منتخب مصر من خلال إنفراد صريح، ولكن أستمر أبو جبل في تألقه وتصدى للكرة ببراعة.

ودخل مهند لاشين بدلاً من حمدي فتحي، وفي الدقيقة 100 تألق أبو جبل مرة أخرى وينقذ كرة برأسية قوية من ديانج.

وبالشوط الإضافي الثاني، أستمر أبو جبل لثالث مرة أمام ديانج الذي سدد تسديدة صاروخية في الدقيقة 115، وبعدها بدقيقة سدد مروان حمدي كرة قوية في هجمة منظمه لمنتخب مصر، ولكن تعامل ميندي مع الكرة بشكل مميز.

وتتجه المبارة بتلك النتيجة إلى ركلات الجزاء الترجيحية لحسم الفائز بكأس أمم أفريقيا 2021.

ركلات الجزاء

- كوليبالي يسجل للسنغال

- زيزو يسجل لمصر

- عبده ديالو يسجل للسنغال

-محمد عبد المنعم يهدر لمصر

- بونا سار يهدر للسنغال

- مروان حمدي يسجل لمصر

- ديانج يسجل للسنغال

- مهند لاشين يهدر لمصر

- ماني يسجل للسنغال

تشكيل منتخب مصر أمام السنغال:

حراسة المرمى: أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد المنعم – محمود حمدي "الونش" – إمام عاشور.

خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد - عمر مرموش