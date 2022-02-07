/677916/صدمة-كبيرة-شهيرة-للمخرج-أحمد-يحيى-سلم-على-حبيبك-محمود-ياسين

أعربت الفنانة القديرة شهيرة، زوجة الفنان الراحل محمود ياسين، عن صدمتها من نبأ وفاة المخرج الكبير أحمد يحيى، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين عن عمر يناهز 78 عاما.

دوت الخليجيرصد رسالة الفنانة القديرة شهيرة للراحل أحمد يحيى

وكتبت شهيرة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «وفاة المخرج الكبير أحمد يحيى صدمة كبيرة ليا، كم كان جميلًا حنونًا، رقيقا صاحب واجب وصاحب قلب طيب، يأتي فضلًا عن أنه مخرج كبير له بصماته، التي لا تنسي في السينما المصرية، وكان ذو حس فني عالي، كل لقطاته تتدفق منها الإحساس والوعي بما يقدمه».

شهيرة تبعث برسالة للراحل محمود ياسين مع أحمد يحيى

وتابعت شهيرة حديثها، عن المخرج الراحل، قاىلة: «رحمة الله عليك يا صديقي الغالي، اذهب في سلام وأمان، يرزقك ربي بالعفو والمغفرة وجنات النعيم، سلم على حبيبك محمود، تعازي لزوجته وكل أسرته الكريمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله».

رحيل المخرج أحمد يحيى

الجدير بالذكر أنه جاء نبأ وفاة المخرج اد أحمد يحيى، عبر صفحة شقيقه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فكتب: «انتقل إلى رحمة الله أخي الأكبر ووالدي الثاني المخرج أحمد يحيى.. الدعاء له بالمغفرة والرحمة..الدفن بمدافن الأسرة بالإمام الشافعي اليوم».

وكان قد تعرض يحيى لوعكة صحية تم على أثرها نقله إلى أحد مستشفيات الإسكندرية حيث أصيب وقتها بضيق شديد فى التنفس أدى إلى اختناق وإغماء.

تشييع جثمان المخرج أحمد يحيى

ويُشيع جثمان الراحل أحمد يحيى، بعد صلاة عصر اليوم، من مسجد السيدة نفيسة، وفقا لما أعلنه المخرج أحمد عبد الله صالح.

وكتبت أحمد صالح رسالة نعي للمخرج الراحل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، جاء فيها: «إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله أستاذي ومعلمي وصديقي الأستاذ المخرج أحمد يحيي الآن، ربنا يرحمه ويغفرله يا رب أمين، صلاة الجنازة بعد العصر في مسجد السيدة نفيسة».

المخرج الراحل أحمد يحيى

أحمد يحيى، درس السينما وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للسينما عام 1968 شعبة إخراج، وعمل مساعد مخرج مع كل من المخرج حلمي حليم، وأشرف فهمي، وحسين كمال، ومحمد عبدالعزيز.

ويُعد المخرج الراحل أحمد يحيى واحدًا من أهم المخرجين بمصر والوطن العربي، حيث قدم عدد كبير من الأعمال الفنية المتميزة، منها: حتى لا يطير الدخان، العذاب إمرأة، لا تبكي يا حبيب العمر.