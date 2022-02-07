دوليين الأهلي في مطار القاهرة استعدادًا للحاق ببعثة الفريق في الإمارات

/677917/دوليين-الأهلي-في-مطار-القاهرة-استعدادا-للحاق-ببعثة-الفريق-في-الإمارات

وصلوا لاعبي النادي الأهلي الدوليين إلي مطارالقاهرة، كل من محمد الشناوي وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف ومحمد عبد المنعم عقب المشاركة مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن يسافر سداسي الأهلي الدولي في الرابعة عصر اليوم إلى مطار دبي، على أن يخضعوا لمسحة طبية قبل التحرك إلى مدينة أبو ظبي للحاق ببعثة الفريق.

قائمة الأهلي في مونديال الأندية

وجاءت قائمة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية كالتالي : علي لطفي ومصطفي شوبير وحمزة علاء ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد مغربي وعلي معلول ومحمود وحيد وكريم فؤاد واليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ولويس ميكيسوني وحسين الشحات وافشة وزياد طارق ووليد سليمان وأيمن اشرف وطاهر محمد طاهر.

ويستعد الاهلي لمواجهة فريق اف سي مونتيري بطل المكسيك في بداية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية والمحدد له السبت القادم في إطار منافسات الدور التمهيدي للبطولة.

خروج عمار حمدي من القائمة

أثبتت الأشعة التي أجراها عمار حمدي لاعب خط وسط النادي الأهلي، تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وذلك بعد فحصه بأحد المستشفيات في أبو ظبي بالإمارات.

وخضع عمار حمدي لأشعة رنين في أحد المستشفيات القريبة بصحبة أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، بعد خروجه من المران لإصابته في الركبة أثناء مشاركته في التقسيمة الجماعية.

احداث مباراة الأهلي مونتيري

وبدأ مونتيري المكسيكي بضغط كبير على الأهلي وأضاع أكثر من كرة خطيرة، ولكن تألق علي لطفي ودفاعات القلعة الحمراء.

ثم بادل النادي الأهلي بهجمات مرتدة شكلت خطورة كبيرة على مرمى مونتيري، وكان يستطيع أن يسجل من خلال تلك الهجمات، وأضاع حسين الشحات وأحمد عبد القادر أخطر فرص المباراة، بعد إستغلال الهجمات المرتدة بشكل مميز.

وفي شوط المباراة الثاني تحسن أداء الأهلي، وبدأ في الهجوم بشكل أكبر عاى مونتيري، وكان الطرف الأخطر.

وأفتتح محمد هاني الأهداف في الدقيقة 53 من تصويبة صاروخية سكنت شباك حارس مونتيري، بعدما أخطأ في إخراج الكرة منذ البداية.

وحاول مونتيري أن يعود للمباراة من خلال عدة هجمات نظمها الفريق، ولكن تصدر لها دفاعات الأهلي وحافظوا على نظافة شباكهم.