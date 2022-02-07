محافظ أسيوط: تنفيذ 304 مشروعات بديروط ومنفلوط بتكلفة 2.2 مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، اليوم الاثنين، أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بقرية "نزة قرار" التابعة لمركز منفلوط، لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال بالمشروع الذى يبلغ تكلفته 10 ملايين جنيه ضمن 7 مجمعات يجرى تنفيذها بقرى مركز منفلوط ضمن مشروعات مبادرة"حياة كريمة".

وأشار إلى أن من المشروعات التى يتم تنفيذها 14 مجمعا زراعيا، 3 مجمعات سكنية ، 139 كوبرى مشاة وكبارى سيارات ما بين إنشاء جديد ورفع كفاءة ، و49 وحدة صحية، بالإضافة إلى مراكز الشباب (إنشاء جديد ورفع كفاءة) 36 مركز شباب، بالإضافة إلى إنشاء 6 نقاط إسعاف من إجمالى 13 مشروع فى قطاع الإسعاف .

وأضاف أنه فى قطاع التضامن الاجتماعى، هناك 21 مشروعا يجرى تنفيذها، وكذلك 3 مجمعات سكنية بنسبة تنفيذ تتخطى 60% ، لافتًا إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل لتذليل العقبات والتحديات التى قد تواجه التنفيذ، وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة فى خدمة المواطنين خاصة فى القرى.

وتفقد المحافظ المركز التكنولوجى بالدور الأرضى بالمجمع وتابع معدلات التنفيذ، كما تفقد مكتب التموين والسجل المدنى ومكتب الشهر العقارى بالمجمع، والذى سينهى معاناة سكان القرى فى الحصول على الخدمات الحكومية وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى والحصول على الخدمة بسهولة ويتكون كل مجمع من 3 طوابق "أرضى و2 علوى" ويحتوى كل مجمع على مركز تكنولوجى وسجل مدنى وشهر عقارى ومكتب بريد ومكتب تموين ومكتب تضامن اجتماعى ومقر الوحدة المحلية ومقر للمجلس المحلى ، مشيدًا بمعدلات الانجاز فى المشروع.

وشدد على ضرورة مراعاة معايير الجودة فى التنفيذ وسرعة إنهاء الأعمال وفقًا للخطة الزمنية

من جهته، قال مدير مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بجهاز تعمير الوادى الجديد المهندس محمد عادل دياب، إن نسب الإنجاز فى المشاريع الجارية بلغت 60% حتى الآن .

وأشار إلى أنه يجرى العمل لاستكمال باقى الأعمال وفقًا للخطة الزمنية مع مراعاة الاشتراطات والمعايير الفنية لجودة الأعمال والمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال على أرض الواقع ، فضلًا عن استكمال أعمال توصيل المرافق للمجمعات الخدمية والزراعية ، بالإضافة إلى مشروعات سكن كريم ومشروعات المجمعات الزراعية والكبارى والرصف ووحدات الإسعاف والوحدات والمراكز الصحية .

كما تفقد المحافظ الأعمال الجارى تنفيذها بمركز شباب منفلوط للوقوف على معدلات التنفيذ والتأكيد على خطوات استكمال الأعمال فى المشروع وفقًا للخطة الزمنية وبالمواصفات والمعايير التى وضعتها وزارة الشباب والرياضة لخدمة أهالى المركز، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتنمية الصعيد وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وقال محافظ أسيوط عصام سعد ، إن التطوير لن يتوقف على الأبنية والإنشاءات والمعدات والأجهزة، بل يشمل الإنسان فكريًا وثقافيًا وبدنيًا من خلال تطوير العامل البشرى بتقديم كافة الخدمات وإقامة مشاريع شبابية مدرة للدخل داخل مراكز الشباب لتقوم بدورها فى خدمة المجتمع؛ لتصبح مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية حقيقية .

وأشار إلى المشروعات التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وينفذها جهاز التعمير ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومرحلتها الجديدة لتطوير الريف المصرى فى 7 مراكز على مستوى المحافظة بالمرحلة الأولى تشمل 87 مشروعا منها تطوير مركز شباب منفلوط بتكلفة 59 مليون جنيه.

وأكد المحافظ على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروع والانتهاء منه فى المواعيد المحددة مسبقًا وفقًا للاشتراطات اللازمة والضوابط القانونية ليصبح مركز شباب نموذجى، لافتًا إلى متابعته المستمرة لتنفيذ المشروع من خلال الجولات الميدانية والاجتماعات المستمرة مع كافة المسؤولين.

وشدد على ضرورة الإسراع فى معدلات التنفيذ والانتهاء من الأعمال طبقاً للجدول الزمنى المقرر، مؤكدا اهتمام الدولة بقطاع الشباب والرياضة وتوفير أماكن لائقة للشباب لممارسة الألعاب والأنشطة المختلفة وإقامة البطولات والمسابقات والفعاليات الرياضية والثقافية والشبابية، وتحسين الخدمات المقدمة للشباب والمواطنين فى هذا القطاع المهم خاصة فى المراكز والقرى.