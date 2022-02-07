التضامن: إنقاذ 4 فتيات من الشارع وإيداعهن بمؤسسة للقاصرات

جدة - نرمين السيد - وتحرك فريق أطفال وكبار بلا مأوى إلى مقر تواجدهن، إذ تم اكتشاف أن ظروفهن متشابهة، إذ أن الأربع فتيات ساقطى قيد ومجهولى النسب وكانوا يعيشون مع أسر ميسورة الحال تتكفل بهم مقابل المساعدة فى الأعمال المنزلية، ولكن لعدم وجود أوراق ثبوتية حرمن من أبسط حقوقهن فى التعليم والصحة.

وتبين أنه عند وفاة أرباب الأسر المستضيفة كان مصير الفتيات الطرد والتشرد بالشارع والتعرض لظروف قاسية للغاية، وتمكن فريق أطفال وكبار بلامأوى من وضع آلية للتدخل مع الفتيات، حيث تم عمل جلسات دعم نفسى قام بها فريق اجتماعى ونفسى وذلك لكسب ثقتهن، وبالتنسيق مع مؤسسة فتيات القاصرات بعين شمس تم إيداع الفتيات الأربع ووضع خطة تأهيلية لهن.

كما قام فريق إدارة الحالة وبالتنسيق مع المؤسسة ووزارة الداخلية فى اتخاذ الإجراءات الفورية لاستخراج شهادات ميلاد لساقطى القيد حتى تتمكن الفتيات من الحصول على حقوقهن، وتبين من خلال دراسة الحالة أن الطفلة الأولى تدعى. ش (14 عاما) متواجدة بمنطقة المرج الجديدة، والطفلة الثانية تدعى. د (13عاما) متواجدة بمدينة السلام، والطفلة الثالثة تدعى. ج (17عاما) متواجدة بمنطقة عزبة النخل، والطفلة الرابعة تدعى. م(17عاما) متواجدة بمنطقة المرج.

وتناشد وزارة التضامن الاجتماعى المواطنين بضرورة إخطار الوزارة عن أى أطفال من فاقدى الأسرة أو العائل حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حرصا على تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال، كما أن الوزارة تنفذ برنامجا متكاملا للأسر البديلة وحث المواطنين على كفالة الأطفال.