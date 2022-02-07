/677920/الموت-يفجع-الموسيقار-عمر-خيرت-في-شقيقه-الأكبر-والأوبرا-تؤجل-حفله

رحل عن عالمنا منذ قليل،المهندس أبو بكر خيرت على خيرت، الشقيق الأكبر للموسيقار عمر خيرت البالغ من العمر 76 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

دوت الخليج يرصد وفاة شقيق الموسيقار عمر خيرت

وقررت إدارة الأوبرا، تأجيل حفلي الموسيقار عمر خيرت، اللذين كان من المقرر إقامتهما يومي الخميس والجمعة 10 فبراير، إلى موعد يتم تحديده لاحقًا.

وزيرة الثقافة تنعي عمر خيرت

كما قدمت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية وجميع الفنانين والعاملين، خالص تعازيهم للموسيقار عمر خيرت.

مسيرة عمر خيرت الفنية

عمر خيرت، هو مؤلف وموسيقار مصري وعازف بيانو مشهور مواليد عام 1949، ولد في القاهرة في مصر لعائلة مثقفة ومحبة للفن، والده الموسيقار الكبير أبو بكر خيرت الذي قد أثرى مصر بأعماله وسيمفونياته الرائعة وهو الذي أسس الكونسرفتوار المصري وأول عميد لها.

بدأت علاقة الموسيقار عمر خيرت مع الموسيقى والبيانو عام 1959م حيث درس العزف على البيانو على يد البروفيسور الأيطالي "كارو" إلى جانب دراسته للالنظريات الموسيقية.

انتقل عمر خيرت بعد ذلك لدراسة التأليف الموسيقي في فس عام 1959م في كلية "ترينتي" في لندن ليصبح مؤلف موسيقي محترف ذوتميز مرموق.

بدايات عمر خيرت نحو التألق

كانت بدايات الموسيقار عمر خيرت بعدما انضم إلى فرقة "Les petits chats" وعرف بعد ذلك باشتهاره في بعض الأعمال بعزفه على الطبل من أول مؤلفاته الموسيقى التصويرية لفيلم "ليلة القبض على فاطمة" عام 1983م وفيلم "الخادمه" عام 1984م.

قدم بعد ذلك الموسيقار عمر خيرت الموسيقى التصويرية لفيلم "الهروب" الذي كان من بطولة الفنان الراحل "أحمد زكي" عام 1988م وقد حصد جائزة حيها كأفضل موسيقى تصويرية من الجمعية المصرية لفن السينما.

أحدث حفلات الموسيقار عمر خيرت قبل وفاة شقيقه الأكبر

هذا أحيا مؤخرًا الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلا غنائيا كبيرا ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ورفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله باقة متنوعة من مؤلفاته والتي أحبها جمهوره.