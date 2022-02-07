/677925/قبول-استئناف-فتاة-التيك-توك-ريناد-عماد-وإلغاء-قرار-حبسها

قررت محكمة مستأنف جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الاثنين، قبول الاستئناف المقدم من فتاة "التيك توك" ريناد عماد على حكم حبسها 3 سنوات، و إلغاء حبسها.

دوت الخليج

كانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قررت مؤخرًا إخلاء سبيل فتاة التيك توك منة الله عماد وشهرتها "ريناد عماد" بكفالة قدرها 20 ألف جنيه، ما لم تكن محبوسة على ذمة قضايا أخرى. فيما قضت المحكمة الاقتصادية في يونيو الماضي، حبس فتاة "التيك توك" ريناد عماد لمدة 3 سنوات وتغريمها 100 ألف جنيه لإدانتها بالتعدي على قيم المجتمع، وخروجها عن الآداب العامة، والدعوة لنفسها بأسلوب خادش للحياء.

الدعاوى الجنائية الناشئة ‏عن الجرائم

وتختص المحاكم الاقتصادية ‏ بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة ‏عن الجرائم المنصوص عليها في 21 قانونًا، وهى ‏قانون العقوبات في شأن جرائم ‏المسكوكات والزيوف المزورة، قانون الإشراف والرقابة على التأمين في ‏مصر، قانون شركات المساهمة وشركات ‏التوصية بالأسهم والشركات ذات ‏المسئولية المحدودة وشركات الشخص ‏الواحد، قانون سوق رأس المال، قانون ‏تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم بينما يختص قانون حماية المستهلك، قانون تنظيم الاتصالات، قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء ‏هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا ‏المعلومات، قانون مكافحة غسل الأموال، قانون تنظيم الضمانات المنقولة، قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي ‏الصغر، قانون الاستثمار، قانون مكافحة ‏جرائم تقنية المعلومات.