/677929/بطولة-اتنين-رجالة-أحمد-داود-يكشف-سر-إعجابه-بمسلسل-سوتس

تحدث الفنان أحمد داود عن تفاصيل مشاركته في مسلسل «سوتس»، النسخة العربية للعمل الأجنبي والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2022.

دوت الخليج يرصد سر إعجاب أحمد داوود بمسلسل سوتس العربي

وقال أحمد داود في إحدى لقاىته: «اللي عاجبني في المسلسل إنه بطولة راجلين، يعني أنت دايمًا متعود أن المسلسلات راجل وست أو ست وراجل لكن ده بطولة اثنين رجالة، فهي حاجة غربية بالنسبة لي وأول مره أعملها، وكمان دور مايك مستفز جدًا لأي ممثل».

شخصية أحمد داود في مسلسل سوتس

وتابع داود عن قيامه بشخصية مايك روس ضمن أحداث المسلسل :"أنا بعمل دور أدم منصور واللي بيميزه أنه عنده تناقضات كتير وفرص بتروح وتيجي يعني شخصية غنية جدًا ومتحمس لها ومغرية، استفزتني من أول ما قرأت الاسكريبت"، وتابع ضاحكًا "وإن شاء الله زين وآدم هيكونوا أقوى من هارفي ومايك".

تعليق أحمد داوود على منتقضي مسلسل سوتس

واستضاف برنامج ET بالعربي الفنان أحمد داوود، وسأله عن رأيه في الإنتقادات الموجهة للمسلسل، فقال:"بمجرد نزول أول صورة بدأت الآراء، واللي مع واللي ضد"، وعلق:"طب استنوا بس شوية، اتفرجوا وبعدين احكموا".

وأعلن داوود عن استعداد كل أبطال العمل لما يحدث الآن من إختلاف الآراء بين مؤيد ومعارض، ولكن ليس بهذه السرعة.

وأعرب أحمد داوود عن تفائله بهذا العمل ويتوقع نجاحًا كبيرًا له، وقال: "متفائل به جدًا"، ورجح أن الجمهور كان قد عرف طبيعة علاقته بالفنان آسر ياسين في أحداث المسلسل من الصورة الدعائية، وقال:"بيتهيألي الناس عرفوا على طول، خصوصًا اللي شافوا المسلسل الأصلي".

قصة مسلسل suits الموسم الاول

مسلسل suits المصري، مأخوذ من نسخة أجنبية بنفس العنوان، وقامت الشركة المنتجة بتعريبه لتناقش من خلاله عدد من القضايا الهامة التي يحتاجها الجمهور والمجتمع المصري بشكل خاص، ومن المقرر أن يلقي إعجاب عدد كبير من الجمهور، ويحقق مشاهدات مرتفعة ونجاحات باهرة كالتي حققتها النسخة الأجنبية من العمل.

أبطال مسلسل suits الموسم الاول

مسلسل suits الموسم الاول من بطولة آسر ياسين وأحمد داود وصبا مبارك وريم مصطفى وتارا عماد ومحمد شاهين بالإضافة إلى العديد من ضيوف الشرف على مدار الحلقات، ويشارك في تأليفه محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج مريم أحمدي وإنتاج طارق الجنايني المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "تي فيجن لإلنتاج اإلعالمي TVision.