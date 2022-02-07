/677930/ميندي-أبو-جبل-هو-من-يستحق-أفضل-حارس-في-أمم-أفريقيا

تحدث إدوارد ميندي حارس مرمى منتخب السنغال، عقب تتويج فريقه بكأس أمم أفريقيا أمام مصر، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/2.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال ميندي في تصريحات صحفية عقب تتويجه بجائزة أفضل حارس في كأس أمم أفريقيا 2021: " محمد أبو جبل هو من يستحق أن يتوج بتلك الجائزة، فهو حارس كبير وقدم مباريات مميزة".

وأكمل: " قمت بتهنئة أبو جبل عقب المباراة، على مستواه الرائع خلال أحداث البطولة، أنه حارس مميز ويستحق كل الأحترام".

الخسارة الأولى لمنتخب مصر بركلات الجزاء في أمم أفريقيا منذ 38 عام

حقق منتخب السنغال بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، بعد الفوز على منتخب مصر بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/2.

وتعد تلك هي الخسارة الأولى لمنتخب مصر بركلات الجزاء الترجيحية، منذ بطولة كأس أمم أفريقيا 1984، ولم يعرف الفراعنة طعم الخسارة بركلات الجزاء خلال 38 عام .

منتخب السنغال يتوج بكأس أمم أفريقيا أمام مصر بركلات الحظ

وانتهى الشوط الثاني بالتعادل السلبي بدون أهداف، لتتجه المباراة للأشواط الإضافية لحسم الفريق الفائز.

وفي بداية الشوط الإضافي الأول هدد بامبا ديانج مرمى منتخب مصر من خلال إنفراد صريح، ولكن أستمر أبو جبل في تألقه وتصدى للكرة ببراعة.

ودخل مهند لاشين بدلاً من حمدي فتحي، وفي الدقيقة 100 تألق أبو جبل مرة أخرى وينقذ كرة برأسية قوية من ديانج.

وبالشوط الإضافي الثاني، أستمر أبو جبل لثالث مرة أمام ديانج الذي سدد تسديدة صاروخية في الدقيقة 115، وبعدها بدقيقة سدد مروان حمدي كرة قوية في هجمة منظمه لمنتخب مصر، ولكن تعامل ميندي مع الكرة بشكل مميز.

وتتجه المبارة بتلك النتيجة إلى ركلات الجزاء الترجيحية لحسم الفائز بكأس أمم أفريقيا 2021.

ركلات الجزاء

- كوليبالي يسجل للسنغال

- زيزو يسجل لمصر

- عبده ديالو يسجل للسنغال

-محمد عبد المنعم يهدر لمصر

- بونا سار يهدر للسنغال

- مروان حمدي يسجل لمصر

- ديانج يسجل للسنغال

- مهند لاشين يهدر لمصر

- ماني يسجل للسنغال