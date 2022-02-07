نظرًا لإقبال المواطنين.. الداخلية تقرر مد فترة مبادرة «كلنا واحد »

/677932/نظرا-لإقبال-المواطنين-الداخلية-تقرر-مد-فترة-مبادرة-كلنا-واحد

كشفت وزارة الداخلية، عن مد فترة المرحلة الـ 21 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60 % بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية حتى يوم 15 فبراير الجارى.

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و ذلك فى إطار إطلاق وزارة الداخلية للمرحلة الـ 21 من مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة للمشاركة فى توفير كافة مستلزمات الأسرة ، ونظرًا لإقبال المواطنين على شراء المنتجات التى يتم توفيرها من خلال المبادرة بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 60%، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، فقد تقرر مد فترة المرحلة 21 من مبادرة كلنا واحد حتى يوم (15 فبراير) الجارى.

تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين

وجاء قرار الداخلية إتساقًا مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين وحرص وزارة الداخلية على تبنى المبادرات المجتمعية التى تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصرى.

مهرجان رياضى على ملاعب اتحاد الشرطة

وفي وقت سابق كانت قد أقامت وزارة الداخلية مهرجان رياضى على ملاعب اتحاد الشرطة بمشاركة عددٍ من شباب الجامعات فى مختلف الألعاب الرياضية فى إطار الإحتفال بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة، وشارك فى المهرجان الأبطال الرياضيين من أبناء شهداء ومصابى الشرطة وبعض المتفوقين رياضيًا من ذوى القدرات الخاصة إلى جانب عدد من ضباط الشرطة ممن أوفوا العطاء وعدد من أسر الشهداء والمصابين.

تكريم المشاركين وتقديم بعض الهدايا الرمزية لهم وإلتقاط الصور التذكارية

شارك أيضا فى المهرجان (أوركسترا النور والأمل) والذى قام بتقديم بعض الفقرات الموسيقية على هامش الفعالية، وعقب إنتهاء العروض الرياضية والفنية، تم تكريم المشاركين وتقديم بعض الهدايا الرمزية لهم وإلتقاط الصور التذكارية، حيث أعرب المشاركون بالمهرجان عن سعادتهم البالغة بتلك الفاعلية ومردودها الإيجابى والمعنوى فى نفوس المشاركين وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية، وذلك إستمرارًا لحرص أجهزة وزارة الداخلية على تفعيل كافة صور التواصل المجتمعي ومشاركة الإحتفال بالذكرى الـ 70 لعيد الشرطة.